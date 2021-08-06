مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-8-2021

توجهت إلى الحدود بين روج آفا وشنكال، لاستقبال الناجين، وقدمت كافة أنواع المساعدات لهم، مكونات روج آفا، تمكنت من احتضان الإيزيديين من شنكال، وإرسال مساعدات للباقين في الجبل أيضاً. (مرفق بالصور والفيديو).

لايزال خطر مرتزقة داعش وعائلاتهم قائماً رغم هزيمتهم ويهدد العالم برمته، إذ تنشئ الداعشيات الموجودات في مخيم الهول أطفالهن كـ قنابل موقوتة، فيما تواجه الإدارة الذاتية تكاليف وجود المرتزقة لوحدها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، نهاد أحمد، إلى أن تركيا تحارب الكرد بكافة سبل الحرب الممكنة، وأن خفض منسوب الفرات هدفه توجيه ضربة للإدارة الذاتية وتعطيش شعب المنطقة، ودعا المنظمات الإنسانية للوقوف في وجه جرائم تركيا ووضع حد لها. (مرفق بالصور والفيديو).

روت ناجية من الموت تفاصيل القصف التركي على قرية أم الكيف بريف ناحية تل تمر، مؤكدة أن الاحتلال التركي ومرتزقته لم يأبهوا بقصف المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

حذرت إلهام أحمد من فوبيا حزب العدالة والتنمية تجاه الشعب الكردي، موضحة أن AKP يقوم بتسليح وتشكيل خلايا تهدف لتنفيذ الاغتيالات، وقالت إنها "سياسة خطيرة ولها تداعيات خطيرة على المجتمع التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

وصف الصحفي العراقي والباحث في الشؤون الكردية ناجي علي ادعاءات الدولة التركية المتعلقة بحزب العمال الكردستاني بالخادعة وعبارة عن تبرير للجرائم التي يرتكبها حيث قال" ما يحدث الآن داخل الاتحاد الوطني الكردستاني خطير لأن الدولة التركية تدعم الخلافات والتوترات بينها".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

"ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله الذين لجؤوا إلينا من أحضان القتلة"، للوهلة الأولى وأنت تستمع إلى هذه الكلمات، تظن أن المتكلم شخص مسالم، ولكنك تصاب بالدهشة عندما تكتشف أن من يتكلم هو نفسه الذي هجّر آلاف الكرد في تركيا وسوريا والعراق وارتكب أجداده أبشع المجازر ضد الأرمن والسريان والآشور وهجّروا اليونانيين من تركيا وقبرص.

كردستان

-قال ذوو شهداء الكريلا أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) الحالية استمرار لسياسته العدائية تجاه الكريلا في أعوام التسعينات، واصفين هذه السياسات بـ"العمالة"، واستنكروا خدمة الحزب للاحتلال التركي في إبادته للشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي حي الشيخ مقصود إن سبب العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان هو منع وصول فكره وفلسفته إلى شعوب المنطقة، وأشاروا إلى أنهم أرادوا إبادة الكرد من خلال أسر القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورا الحامد أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المرتزقة الذين تدعمهم تركيا في سوريا ليست كافية، وطالبت الإدارة الأمريكية بترجمة قرارتها بأفعال على الأرض. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نائبة رئيس "حركة المستقبل" الليبية الدكتورة رابحة الفارسي، أهمية انعقاد "المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ولفتت إلى أن التحديات المشتركة التي تتعرض لها المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعتهن معاً، وقالت إن ما يسمى "الربيع العربي" زاد من تردي أوضاع المرأة الليبية. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

أكد الكتاب المشاركون في معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب، أن المعرض له أهمية كبيرة لنشر ثقافة القراءة بين المجتمع، فيما رأوا أنه لا يوجد أي تغيير أو اختلاف بين معرض هذا العام والأعوام المنصرمة، واشتكوا من الأسعار الباهظة للكتب المعروضة في المعرض. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بقي المكان ثابتاً إلا أن الزمان قد تغير، فما بين الاثنين غيّر المهجر محمد عبد السلام صورة الموت والأنقاض ليستبدلها بصورة تعج بالحياة، عبر خلق حديقة تتلاقى فيها الورود بجانب الخضار في مكان كانت رائحة الموت تحكي عن قصتها الأليمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA