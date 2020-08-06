مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال الشيخ عبد اللطيف الفرج: "إن حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهفل ما هي إلا محاولة لإشعال الفتن وتأجيجها، وعمل جبان لاستهداف النسيج الاجتماعي وأخوة الشعوب الذي جمع مكونات المنطقة ووحد صفوفها"، في حين دعا الفرج "كافة العشائر العربية في المنطقة إلى إدراك حساسية المرحلة، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والتكاتف معها ونبذ الفتن". (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف الناطق الرسمي باسم منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا جريمة قتل الطفل خليل نهاد شيخو على الحدود السورية - التركية بأنها من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكّداً أن السوريين الذين فقدوا حياتهم برصاص الجندرمة التركية منذ 2011 حتى الآن وصل إلى 464 مواطناً سورياً. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن القيادي الأرمني في صفوف قوات سوريا الديمقراطية مانويل ديمير، أن هدف تركيا من تدخلها في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان هو لاستكمال المجزرة التي ارتكبها العثمانيون بحق الشعب الأرمني عام 1915، مشيرًا إلى أنهم أصحاب حق وقضية ويسعون إلى إعادة حقوقهم التي سلبتها الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أفاد مواطن من أهالي مدينة الباب المحتلة شمال شرق حلب، القاطن في مقاطعة الشهباء، بأن السكان في المناطق التي تحتلها تركيا يعانون من ظروف صعبة في حياتهم اليومية، ناهيك عن الفلتان الأمني، بالإضافة إلى مضايقة السكان الأصليين بغية تهجيرهم من ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-"التاريخ ينجب الأبطال والأبطال هم من يصنعون التاريخ"، وليس كل قائد عظيم، بل كل عظيم هو قائد"، هذا ما وصفت به إداريات مؤتمر ستار في ناحية تل حميس، القائد الأممي عبد الله أوجلان، وأكّدن أن خوف تركيا من إيصال رسائل جديدة إلى المجتمع، هو سبب منعها لقاء المحامين بالقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-شدد أهالي مدينة الحسكة على ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الإدارة الذاتية لمواجهة وباء كورونا بعد انتشاره في مناطق شمال وشرق سوريا للحد من انتشاره. (مرفق بالصور والفيديو).

-لحماية الأشجار داخل المدينة، ومنع تراجع المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأهالي المنزلية من الغسيل، حفر قسم البيئة والحدائق في البلدية الجنوبية لمدينة الحسكة 6 آبار. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستعدّ مجلس ناحية الشدادي لإنشاء مؤسسة استهلاكية في الناحية مطلع الأسبوع القادم، لتأمين المستلزمات الأساسية للأهالي ومنع الاحتكار وارتفاع الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

-ترتفع أسعار الأدوية من صيدلية الى أخرى في مدينة كوباني، ويرجع الصيادلة السبب إلى اختلاف المصادر التي يأتون بالأدوية منها، وهنالك إجماع على أن إنشاء مستودع مركزي للأدوية في كوباني كفيل بحل هذه المشكلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA