مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-7-2021

-أثار الإعلان الروسي عن اتفاق مع تركيا حول تشكيل منطقة خالية من العناصر العسكرية في إدلب والحديث عن مناقشة الوضع هناك وفي شمال وشرق سوريا تساؤلات حول أهداف ذلك وإذا ما كانت هناك صفقة جديدة؟ (مرفق بالصور والفيديو).

-يشهد الملف السوري سخونة دولية بشأن المعابر وآلية إدخال المساعدات التي ستناقش خلال الأيام المقبلة، فما بين المقايضات الدولية تزداد معاناة السوريين، إذ حذر معارضون من كارثة إنسانية في حال عدم افتتاح معبر تل كوجر، كما اعتبرت ممثلة مسد في واشنطن أن روسيا أمام "اختبار" استراتيجي سيحدد "رغبتها" في إيجاد حل للأزمة السورية أم لا؟(مرفق بالصور).

-تزداد معاناة مهجري عفرين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة، يوماً بعد يوم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بالتزامن مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور).

-شدد الشاعر والكاتب عبدو مخصو على ضرورة دعم المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا في مساعيه لردع الهجمات التركية على كردستان، ومحاولات خلق اقتتال داخلي، وقال: "عقد منتدى حواري خطوة مباركة، وعلى كافة القوى والأحزاب والكيانات تحمل مسؤولياتهم التاريخية الآن".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد السياسي أكرم حسو أن دولة الاحتلال التركي ستقدم تنازلات كبيرة لحكومة دمشق وإيران وروسيا في سبيل إبقاء معبر تل كوجر الدولي مغلقًا. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار السياسي حسين العلي بأن عبد الحكيم بشار بتصريحاته هذه يشرعن الاحتلال، موضحاً بأنهم أصبحوا أداة لتنفيذ مصالح الاحتلال التركي، مطالباً المجلس الوطني الكري بتوضيح موقفه. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال كاتب وباحث سياسي إن الدولة التركية غيرت مخططاتها بعد هزيمتها في كاري، ونوه إلى أنه لولا مساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لما تمكنت تركيا من تنفيذ خطتها الاستراتيجية في باشور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين بأن حكومة باشور كردستان تقف أمام إرادة الشعب في روج آفا وأن عليها تغيير سياستها تجاههم، وتزيل العوائق التي تضعها أمام الوفود الدبلوماسية أثناء سفرهم، معتبراً أن العوائق لا تخدم مصلحة الكردستانيين بل تخدم مصالح الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-دعا حقوقيون من مجلس ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، إلى محاسبة مرتكبي جريمة قتل الفتاة القاصر عيدة سعيدو قانونياً، وأكدوا بأنه يجب وضع حد لتلك الممارسات اللاأخلاقية كي لا تستفحل بالمجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

صدر عن دار آفا للنشر كتاب "مشاهير الكرد" من تأليف بهجت أحمد ونارين عمر، ويتناول يتناول الكتاب حياة 24 شخصية كردية من نساء ورجال كان لهم دور بارز في الأدب الكردي والأدب الشرقي والعالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA