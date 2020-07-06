مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أشار شيخ عشيرة السبخة في الرقة، إلى أن العشائر في المنطقة ترفض وجود أي قوات غير قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، منوهًا إلى أن إثارة القلاقل والفتن بين مكونات شمال وشرق سوريا هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال السياسي علي كريمي إن تدخل الدولة التركية في الشؤون الكردية لا يهم العراق كثيرًا، ونوه إلى أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي التي سمحت لتركيا باحتلال المنطقة. (مرفق بالصور).

أوضح رئيس البورد الدولي لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، أن الاحتلال التركي يستغل ضعف الأنظمة الحاكمة لكردستان لارتكاب مجازرها وانتهاكاتها، منوًها أنه يتطلب قوة عسكرية، سياسة واقتصادية موحدة للتصدي للاحتلال التركي، داعيًا إلى تزويدهم بالوثائق التي تبرز الانتهاكات لتقديمها للجنايات الدولية. (مرفق بالصور).

المرأة

-تنظم رابطة المرأة المثقفة، محاضرة بعنوان " مكانة المرأة قبل وبعد الإسلام" وذلك في مديرية الثقافة بمدينة قامشلو الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، ببيان يعلون فيه إطلاق حملة لجمع التواقيع للمطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

-أعربت سروش حلبجة من باشور كردستان عن أسفها تجاه صمت الدول إزاء هجمات المحتل على باشور وروج آفاي كردستان، وقالت إن تركيا تهدف إلى محاربة المرأة المنظمة، ورأت أن الخطاب الكردي يقود الشعب نحو الانتصار. (مرفق بالصور).

-انتقدت ناشطات صمت الدول حيال هجمات المحتل، واستهدافه للنساء، وأشارتا إلى أن "باعتقاد تركيا أن النساء المقاومات يشكلن خطرًا على نظامها، لذلك تتعمد استهدافهن، وطالبتا بالإفراج عن النساء المعتقلات. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أكد الأكاديمي الاقتصادي محمد حوران على ضرورة فتح باب التجارة الحرة في مناطق الإدارة الذاتية، وتشجيع إقامة المصانع والشركات وإقامة شراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا وخاصة بعد تطبيق قانون العقوبات الأمريكي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية إن مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة سيدخل الخدمة قريبًا، وبطاقةٍ إنتاجية 45 طن في الساعة، وكشف عن خطط الدعم التي ستقدمها الهيئة للمزارعين خلال موسم الزراعة الشتوي القادم، مشيرًا إلى احتراق أكثر من 120 ألف دونم خلال موسم الحصاد الحالي، غالبيتها بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-مع اشتداد حرّ الصيف ونقص المياه بسبب شحّ نهر الفرات التي قطعت تركيا مياهه، تسعى مؤسسة مياه دير الزور بجهود دؤوبة إلى تغذية المنطقة بالمياه، فيما تأخّرت في تنفيذ بعض مشاريع إيصال المياه لبعض مناطق دير الزور بسبب جائحة كورونا، وتعمل حالياً على استئنافها. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتطلع الأهالي في شمال وشرق سوريا إلى الخلاص من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا بشكل عام، في حين يوجهون مطالبهم إلى إدارة التموين لضبط الأسعار، فيما قدم بدوره خبير اقتصادي بعض المقترحات لتلافي احتكار بعض التجار وتحسين واقع المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA