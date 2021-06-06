مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-6-2021

- أكد الحقوقي الكردي السوري فرهاد باقر أن دولة الاحتلال التركية تخالف كافة قوانين الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وبالتحديد المواد المقررة في اتفاقية جنيف الرابعة التي أبرمت لحماية الأشخاص المدنيين، وحماية ممتلكاتهم في زمن الحرب. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الفني في غرفة عمليات سد الفرات، نعسان نبي، إن "منسوب بحيرة الفرات انخفض إلى 298.45 م فوق سطح البحر"، مبينًا أنه يقارب مناسيب الحجوم الميتة لبحيرات السدود والتي تخرج عندها محطات السدود الكهرومائية عن الخدمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك حكومة باشور والحكومة العراقية بإبداء موقف مناهض للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- بيّن شيخ عشيرة السادة الحيالين أن هناك جهات متربصة تسعى إلى ضرب اللحمة الوطنية بين مكونات المنطقة، فيما شدد عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا على أن مدينة منبج تحتاج إلى سواعد أبنائها للتصدي للتهديدات الداخلية من قبل النظام السوري والخارجية من قبل الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار رمضان الرحال، شيخ عشيرة العِلي، إلى وجود أيدٍ خفية وراء أحداث منبج، ممن هم مستاؤون من نجاح مشروع الإدارة الذاتية، داعيًا أهالي منبج إلى التكاتف والاستجابة لواجب الدفاع الذاتي، لأن هذه الأرض هي أرضهم وأبناؤهم هم من يدافعون عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو بمسيرة تضامنية مع قوات الدفاع المشروع ورفض للهجمات التركية، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يقيم مجلس المرأة السورية محاضرة في ناحية تربه سبيه لمناقشة أسباب الانتحار وأنواعه والحلول للحد من هذه المظاهرة، في البيت الإيزيدي، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قالت تقارير إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع روسيا بعدم استخدام "الفيتو" بشأن فتح المعابر في سوريا لدخول المساعدات الإنسانية، فيما رأى مراقبون أن استئناف قنوات الإخوان هجومها على مصر ناتج عن غضب أردوغان من الدور المصري في القضية الفلسطينية والذي أقصى دور أنقرة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- برعاية لجنة الثقافة في مركز الرقة، تعقد الأديبة فوزية المرعي ندوة بعنوان "علاقة الأم مع الطفل"، بمسرح الثقافة، الساعة 12:00،(مرفق بالصور والفيديو).

- تنطلق فعاليّات معرض الفن التشكيلي الثاني في مدينة كوباني، برعاية هيئة الثقافة في إقليم الفرات، في مركز باقي خدو للثقافة والفن، الساعة 18:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعتبر البيوت الطّينية أحد فنون العمارة القديمة ، وتتميّز بأنّها تلائم الظروف المناخية، حيث أنّها باردة صيفاً دافئة شتاءً، على عكس البيوت الإسمنتية التي يصعب العيش فيها دون استخدام وسائل التدفئة أو التبريد. (مرفق بالصور والفيديو).

- ما فرقته وبعثرته الأنظمة القمعية نظمته الحياة الكومينالية في الإدارة الذاتية، بتشارك مكونات المنطقة في إدارة وتنظيم نفسها، بما يتناسب وظروف المنطقة، هذا ما أكده الأعضاء والرؤساء المشتركون للكومينات بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA