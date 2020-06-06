مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد اليوم جلسة صلح بين عائلة من عشيرة الشرابيين وعائلة سلمان نوحي الذي فقد أحد أبنائه لحياته، وستقام الجلسة في مقصف الخيمة بناحية تل تمر الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي عقد سلسلة اجتماعاته الجماهيرية في كل من مدينة قامشلو وناحية الدرباسية لشرح آر التطورات في المنطقة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد حركة المجتمع الديمقراطي سلسلة اجتماعات في منطقة ديرك وبرآف ومنطقة الكوجرات وكركي لكي حول الأوضاع والمستجدات الأخيرة في المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

-وجّه وجهاء القبائل العربية في إقليم الجزيرة "طيء وجبور وشمّر"، رسالة إلى سائر العشائر العربية المنضوية تحت راية هذه القبائل في شمال وشرق سوريا، عدم الانجرار خلف سياسات الدول الاستعمارية من إغراء للشباب، وجرّهم لحروب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مواطنون في ريف تل تمر أن تركيا وداعش "وجهان لعملة واحدة" لا يختلفان عن بعضهما إلا بـ "اللباس"، وقالوا إن ما مارسه داعش سابقاً يمارسه اليوم الاحتلال التركي بحقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حذّر رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان من أن عدم تبني حوار داخلي سوري سيفضي إلى الاعتماد على القوى الخارجية، ودعا السوريين الذين تسوقهم تركيا إلى ليبيا للعودة إلى بلدهم، قائلاً الثورة السورية خرجت لتحرر أبناء سوريا لا لتقتل أبناء ليبيا".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-استنكر أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية بمدينة حلب جريمة قتل الشاب باريش تشاكان الذي قُتل في تركيا بسبب استماعه إلى الأغاني الكردية، مؤكّدين على المواصلة ضد السياسات العنصرية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت نساء مدينة قامشلو إلى أن الدولة التركية تهدف من وراء فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان إلى القضاء على فكره الذي يخيف الفاشية التركية، مؤكدات بأن الشعوب المنادية بالحرية تتبنى فكر أوجلان وتتخذه مبدأ لها. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا تختلف ممارسات الدولة التركية حيال المرأة في المناطق التي تحتلّها في سوريا عن ممارساتها بحقّها في تركيا وباكور كردستان وفق الإحصائيات التي تظهر ازدياد حالات العنف الممارس ضد المرأة وتساهل الحكومة مع مرتكبي الجرائم والعنف دون إدانتهم بعقوبات مشددة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قدّرت فرق فوج الإطفاء في مدينة منبج المساحات الزراعية التي تعرضت للحرق بأكثر من 250 هكتاراً منها المزروعة بالقمح والشعير احترقت خلال الموسم الحالي، ورجّح رجال الإطفاء وفق تقاريرهم أن جل الحرائق ناجم عن ضعف الوعي، ودعوا الأهالي لزيادة الحذر والانتباه لخطورة الحرائق. (مرفق بالصور والفيديو).

-يحرس معظم مزارعي منطقة ديرك وقراها محاصيلهم الزراعية "القمح والشعير" مع قدوم موعد الحصاد للموسم الزراعي لعام 2020، تلافياً لنشوب الحرائق، بالتزامن مع اتخاذ اتحاد الفلاحين التدابير الاحترازية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA