مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-5-2021

- حذر الطبيب حكمت أحمد من وقوع كارثة إنسانية صحية بسبب تلوث مياه نهر الفرات بعد انخفاض منسوبه، واستنكر موقف حكومة دمشق على صمتهما تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تركيا، مشيراً إلى أن نسبة التلوث في مياه نهر الفرات تقدر في الوقت الراهن بنسبة 80%.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي قرى غرب كوباني الحدودية مع باكور كردستان أنهم لن يسمحوا لتركيا باحتلال أرضهم، واستنكروا صمت حكومة دمشق وروسيا تجاه الانتهاكات التركية المستمرة بحق شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مثقفون إن هدف هجوم دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع هو الوصول إلى دهوك وزاخو والموصل وكذلك إلى شنكال، ونوهوا إلى أن هذه الهجمات قد تكون سببًا في توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- يخرج أهالي مدن ونواحي إقليم الجزيرة في تظاهرات لاستنكار هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بدأت لجنة اقتصاد المرأة في منطقة ديرك بتسويق محاصيلها الزراعية، فيما أكدت المشرفة على المشروع أن تنظيم هذه المشاريع ستؤمن حاجة المنطقة من الخضروات الصيفية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني، أكرم حسو، إن استهداف مناطق الدفاع المشروع تهديد مباشر للشعب الكردي ولكردستان، مشيرًا إلى أن تركيا سعت عبر ممارساتها إلى تصدير أزمتها الداخلية. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد "إن تركيا تثبت مرة أخرى أنها داعمة داعش عبر محاكمتها لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي" في قضية كوباني، معربًا عن تضامنه مع السياسيين المعتقلين، وقال: "كبناء كووبو

وباني معكم"(مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" خليل عبدو إن الإدارة الذاتية أثبتت قدرتها في أنها مشروع حقيقي يُعوّل عليه لإنهاء الأزمة السورية، مبيّنًا أنها حققت نجاحات ملموسة في مجالات مهمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية، مدحت سنجار، إن الجهة التي يجب أن تحاكم في "دعوى كوباني" هي حزب العدالة والتنمية، لأن سياساته في المنطقة كانت جريمة كبيرة، وأضاف: "الأحداث التي جرت في كوباني، لم تكن متعلقة بكوباني فقط، ودعوى كوباني هي دعوى سياسية، لذلك فإن المقاومة التي حدثت في تلك الفترة وفي المراحل اللاحقة، تنطوي على أهمية كبيرة".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يتمركز مرتزقة الدفاع الوطني التابعون لحكومة دمشق في 74 قرية جنوب مدينة قامشلو، والمربع الأمني في المدينة، ما ينبئ باستمرار خطرهم رغم طردهم من حي طي آخر الأحياء الخاضعة لهم في المدينة. (مرفق بالصور).

- في السادس من أيار كل عام، يحيي السوريون واللبنانيون ذكرى أكثر من 20 مثقفًا عربيًّا قتلهم العثمانيون، بتهمة التخطيط لثورة عربية ضد المحتل التركي أثناء الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من مرور أكثر من مئة عام إلا أن الجرائم التركية مستمرة بحق شعوب المنطقة، وارتكبت مجازر عديدة بعد ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يشتكي أهالي ناحية الشدادي وريفها من النقص الحاد في مياه الشرب، فيما أرجعت بلدية الشعب في الناحية السبب إلى قطع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مياه محطة علوك التي تعد الشريان الرئيس لمياه الشرب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA