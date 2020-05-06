مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

رغم الانتشار الخطير لجائحة كورونا حول العالم، إلا أن المنظمات الصحية تتجاهل الواقع الصحي داخل المخيمات، وخاصة الموجودة في مقاطعة الحسكة، ويقول مدير قسم الطوارئ للهلال الأحمر الكردي "المنظمات وعدت بإنشاء أماكن للعزل الصحي، ولم تفِ بوعودها، ولا نعلم ما هي الأسباب في هذه المماطلة".(مرفق بالصور والفيديو).

انتقد جوان مصطفى ازدواجية منظمة الصحة العالمية وتخاذلها عن تقديم الدعم لأبناء مناطق شمال وشرق سوريا رغم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المنطقة، وقال: "يتوجب عليها تقديم الإمكانات المطلوبة منها، وأن تمارس واجبها الإنساني وفق مبادئها وأُسسها". (مرفق بالصور والفيديو).

تسعى دولة الاحتلال التركي والفصائل التركمانية في المناطق المحتلة في الباب وجرابلس وإعزاز إلى إجبار المدنيين على الانضمام إلى الأحزاب التركمانية، والقضاء على الفصائل المرتزقة التي تعارض سياساتها في الآونة الأخيرة والتي تشكل خطراً على تركيا أمام المجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

رغم جميع النّداءات لوقف إطلاق النّار، يواصل جيش الاحتلال التّركيّ هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا مخلّفاً دماراً هائلاً في المنازل ومراكز الكومين والمدارس. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

التاريخ العثماني مليء بالمجازر الدموية ضد شعوب المنطقة من العرب والكرد والأرمن والسريان واليونانيين، وتركيا تسير بمجازرها في سوريا اليوم على خطا أجدادها، ما يستوجب على السوريين الانتفاض ضدها لكي لا تُقتطع أرضهم كما حصل مع لواء اسكندرون. (مرفق بالصور).

تحليل

في أول ظهور له منذ اندلاع الأزمة السورية خرج الملياردير السوري رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد في مقطع مصور نشره عبر صحفته على فيسبوك يشتكي فيه "لابن عمته" ظلم حكومته التي تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات "سيرياتيل" التي يمتلكها، ليثير هذا الحدث الجديد أزمة في الدائرة الضيقة لنظام الأسد، ويفتح باب التكهنات أمام أسباب ودوافع وخلفيات إثارة مخلوف تلك الخلافات إلى العلن وفي هذا التوقيت بالذات. (مرفق بالصور).

سياسة

أكد سياسيون كرد أنه في حال لم تتحقق وحدة الصف الكردي الآن فلن تتم لاحقاً، وشددوا على ضرورة قراءة المجلس الوطني الكردي للواقع بشكل جيد، وأثنوا على دعوات القائد عبد الله أوجلان الأخيرة لتوحيد الحركات السياسية الكردية والكردستانية. (مرفق بالصوروالفيديو).

المرأة

مازالت الجبنة إحدى المواد الأساسية التي تعمل النساء على صناعتها يدوياً، وتخزينها كمونة، فكيف تتم صناعة الجبنة؟.(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يستعد أصحاب الحصادات الزراعية في مدينة منبج لبدء حصاد محصولي القمح والشعير, وستقدم مؤسسة الزراعة بعد أن قامت بالكشف الحسي على الحصادات مادة المازوت بموجب تراخيص زراعية. (مرفق بالصور والفيديو).

يساهم المزارع زكريا رمضان في تأمين قسم كبير من احتياجات مدينة منبج وريفها من الخضار، وذلك لزراعته مساحات واسعة من البساتين التي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تراجعت زراعة الكمون في ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو في العامين الفائتين نتيجة الجفاف في العام الأول وهطول الأمطار في العام الثاني، ويتأمل مزارعو الكمون هذا العام إنتاجاً وفيراً لمحصول الكمون بعد خسائر طالتهم خلال عامين متتاليين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA