مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-4-2022

طالب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكد أن القائد اوجلان لا يمثل الكرد فقط، بل يمثل كل الشعوب المضطهدة. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر حركة المجتمع الديمقراطي، في حملة النظافة التي أطلقتها، لتدخل يومها السادس، بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مسعى منها لجعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع عبر تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل دولة الاحتلال التركي جرائمها بحق من تبقى من الكرد في مقاطعة عفرين المحتلة. يروي زوجان تمكنا من الخروج من المقاطعة الفظائع اليومية التي تُتركب في المقاطعة المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

تعرض أهالي حي الشيخ مقصود قبل 6 سنوات لهجمات وحشية استخدم فيها المعتدون الأسلحة الكيماوية المحرمة، لينال المدنيون الجزء الأكبر من المعاناة مع غياب محاسبة الجناة نتيجة تعامل المجتمع الدولي بازدواجية فيما يخص المواضيع الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن استيائهم من إقدام حكومة دمشق على منع توريد مادة الطحين إلى الحيين، وبالتالي حرمان الأهالي من الخبز، ووصفوا ممارسات حكومة دمشق بـ "سياسات التجويع".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

بين الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري (PDKS) جمال شيخ باقي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقيم علاقاتٍ مع العدو على حساب شعب كردستان، مشيرا أن الدولة التركية تسعى اخلق عقبات أمام روج آفا مستغلة الديمقراطي الكردستاني. وقال:" إن فشل أي طرف كردي فائدة بالنسبة للدولة التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

حذرت أسر شهداء قوات الدفاع الشعبي الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) من مغبة الاستمرار في التواطؤ مع جيش الاحتلال التركي، وأكدت أن سياسات الحزب ترسخ تقسيم كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

ولادة القائد لم تكن كأي ولادة تقوم بها أي أم بعد صبر تسعة أشهر؛ بل صبرت حتى جاءت بأكبر هدية للبشرية جمعاء.

العالم

يستقبل اللبنانيون شهر رمضان بغصّة، وسط صعوبات في تأمين الطعام وشراء السلع، فالوضع المتدهور عكّر فرحتهم بقدوم شهر الخير.

ANHA