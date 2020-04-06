مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-4-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أشار باحث اقتصادي سوري إن تحقيق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لحالة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي, سيمكنها من تطوير القطاع الصحي, والرعاية الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا, مشيراً إلى أهمية ما تمتلكه الإدارة الذاتية من موارد طبيعية وبشرية. (مرفق الصور والفيديو).

-أكد الإداري والدكتور في مشفى آفرين عثمان شيخ عيسى بأن مقاطعة الشهباء لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفيروس كورونا، داعياً الأهالي إلى التقيد بالتعليمات الطبية والتدابير الاحترازية وقرارات خلية الأزمة لنجاة الجميع من هذا الوباء. (مرفق الصور والفيديو).

-غرفة اتحاد المنتجين في مدينة حلب تأخذ على عاتقها التكفل بمصاريف كافة العمال الذين اضطروا للتوقف عن العمل تنفيذاً للقرارات التي صدرت بوقف جميع ورشات العمل للحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا لحين انتهاء فترة حظر التجوال. (مرفق الصور والفيديو).

حوار

-أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إياد المجالي أن الصراع والتناقض بين روسيا والسعودية تمثله إفرازات الأزمة الاقتصادية النفطية العالمية، خاصة ما فرضه الانتشار المريع لوباء كورونا, وأشار إلى أن تأزيم العلاقات الاقتصادية هدفه ترويض الدب الروسي وفق أجندة أميركا، سواء في محيطها الإقليمي، أو في إطار المشروع التوسعي لموسكو في الشرق الأوسط. (مرفق الصور).

المجتمع والحياة

-استفادت مئات الأسر في ناحية كركي لكي من التبرعات والمبادرات الشعبية التطوعية، في ظل ظروف حظر التجوال ومساعي الوقاية من ظهور فيروس كورونا. (مرفق الصور والفيديو).

-طالب أهالي مخيم الحوايج بريف دير الزور الغربي المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الصحية لهم، والتي من شأنها توفير الحماية من خطر فيروس كورونا. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA