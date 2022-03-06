مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-3-2022

دعا الرئيس المشترك لمركز باقي خدو للثقافة والفن، عثمان علي، أهالي المنطقة إلى التسلح بالوعي وإحياء التراث الثقافي، وقال: "على كل فرد في مناطقنا أن يبدأ بالمقاومة من داخل بيته فالشعوب التي تنتصر في ثورتها تكون متماسكة من الداخل ثقافياً".

أشار الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي، إلى أن إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" كان الهدف منه تحجيم الحزب، ومنع انتشار أفكاره في الشرق الأوسط؛ لأن هذه الأفكار لا تخدم مصالح الدول الرأسمالية.

في إطار نشاطات يوم المرأة العالمي، تقام في ناحية تربه سبيه حملة لتنظيف سد مزكفت. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم تجمع نساء زنوبيا في الرقة ندوة حوارية تحت عنوان قضية الحرية بالنسبة للمرأة والرجل. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار إضاءات في تاريخ المرأة السورية في مقره بمدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل في الطبقة ندوة حوارية حول التعريف بيوم المرأة العالمي (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم تجمع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الغربي احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا، بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي، في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، وضمن نواحيها سلسلة من الفعالية المتفرقة، بين مسيرات، واحتفالات، ومحاضرات في "الحسكة، زركان، تل تمر، الهول"، بتمام الساعة 1 ظهرا. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني مهرجاناً يضم فعاليات منوعة وذلك في الساعة 10:00 احتفاءً باليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي لجنة حرية القائد ببيان في مدينة منبج بخصوص حملة جمع التواقيع لإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية في مدينة منبج، بمناسبة الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تتزايد أعداد المدمنين على المواد المخدرة في مناطق جنوب سوريا بشكل مروع، وسط غياب الحكومة وعجزها عن معالجة هذه الآفة، فيما يتجاهل رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، محاولات خصمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة.

كردستان

يُعتقل رضوان سليمان منذ 31 عاماً في سجون الدولة الفاشية التركية التي لم تطلق سراحه رغم انتهاء فترة محكوميته، بل حكمت عليه بالسجن لستة أشهرٍ أخرى.

تقرير

في ظل استمرار التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يتزايد التخوف من اندلاع حرب عالمية، وفي الوقت الذي وضع الباحث والمحلل السياسي سركيس أبو زيد سيناريوهات عديدة، منها ولادة نظام عالمي جديد وتغيير نظام الحكم في أوكرانيا أو تقسيمها أو هزيمة روسيا وانسحابها، حذر الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، من مهمة قذرة متوقعة لتركيا قد تكون في سوريا.

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