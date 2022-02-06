مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-2-2022

تعقد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي وذلك في مقر المجلس التنفيذي في الرقة الساعة 10.00 .(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في مدينة قامشلو وذلك للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. الساعة 16.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

أدان شيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مشيراً إلى أن جميع المحاكم والمنظمات الحقوقية لها يدٌ في إبقاء العزلة متواصلة، مطالباً بتشكيل محكمة دولية لإعادة النظر في قضية القائد وإطلاق سراحه. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح حمدان العبد أن هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان هي رسالة دعم من تركيا لداعش، وطالب التحالف الدولي المناهض لداعش باتخاذ موقف حازم حيال الهجمات التركية المتواصلة. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر الرئيس المشترك لمجلس ناحية عين عيسى من مغبة استمرار دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها باستهداف البنى التحتية في الناحية وريفها، لافتاً إلى أنه يعمد إلى تهجير سكان المنطقة من خلال الإضرار بالمرافق العامة التي تؤمن الخدمات لهم، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل ولجم تركيا عن مثل هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

أشادت مكونات مقاطعة قامشلو من عرب وسريان وكرد وأرمن بوحدة مكونات المنطقة في وجه المخططات التي تستهدف القضاء على الإدارة الذاتية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذه الوحدة وتعزيزها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

وجّهت واشنطن، الخميس، ضربة جديدة إلى مرتزقة داعش بقتل زعيمها أبو إبراهيم القرشي، في حين دعا زعيم التيار الصدري نوابه إلى عدم انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في حالة عدم استيفائه شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية.

كردستان

أوضحت آوات حسام الدين أن أحزاب باشور لا تتجرأ على انتقاد هجمات دولة الاحتلال التركي بسبب قوة وجود الأخيرة هناك، وتعاطف البعض منها مع سياستها الإخوانية، مؤكدة أن تركيا تستغل ضعف الحكومة العراقية المغلوبة على أمرها.

السياسة

قال السياسي علاء الدين خالد إن الهجوم على سجن الصناعة كان مخططاً مشتركاً بين تركيا وحكومة دمشق، وأكد أن تضافر جهود مكونات المنطقة أفشل هذا الهجوم، وبيّن أن النصر الأخير لقسد سيعزز مكانتها المحلية والدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

عندما احتلت حكومة صدام حسين الكويت في حرب الخليج الثانية عام ١٩٩٠، حصل شعب كردستان على كيان فعلي، وتحقّقت الحكومة الكردية الإقليمية ذات المكانة السياسية بفضل مقاومة الشعب الوطني. بدأت الانتفاضة في رانيا وسرعان ما انتشرت منها لجميع قرى ومدن باشور كردستان خلال مدةٍ قصيرةٍ.

ANHA