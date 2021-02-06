مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-يدلي مجلس عشائر وأعيان المنطقة الشرقية أمام مجلسهم في ديرك ببيان إلى الرأي العام حول ممارسات جيش الاحتلال التركي وتهديداته ضد شمال وشرق سوريا وتنديداً بالحصار المفروض على مناطق الشهباء من قبل حكومة دمشق. الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي ناحية تل حميس بأن محاولات المجموعات المسلحة التابعة للحكومة دمشق لضرب نسيج أخوة الشعوب في المنطقة سيكون مصيرها الفشل، وأشاروا إلى أن ذهنية الحكومة السورية التي رمت بأثقالها على أكتاف الشعب السوري لأكثر من 40 عاماً كانت نتائجها الدمار والهلاك. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي عفرين المهجّرون في مقاطعة الشهباء، إنّ سياسة حكومة دمشق تتفق مع الاحتلال التركيّ للنيل من إرادتنا، مؤكّدين مواصلة المقاومة والنضال في وجه تلك السياسات، حتّى تحرير أرضهم والرجوع إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد رئيس المؤسسة الدينية في مدينة منبج وريفها علي الجميلي بأن تركيا تحاول وبشكل دائم إحياء الدولة العثمانية عبر اتخاذها الدين الإسلامي وسيلة لتنفيذ أطماعها ومخططاتها, وإثارة الفتن بين مكونات مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد لجنة حماية القائد أوجلان اجتماعاً مع من التقوا بالقائد، وذلك في ناحية كركي لكي الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-يرى الإداري في لجنة التدريب لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني عارف حبش أنه في دعوة الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني جميل بايق خطوة جيدة للتقدم نحو الوحدة الوطنية الكردية وإظهار موقف موحد تجاه القضية الكردية من قبل كافة الأطراف الكردستانية، بينما طالب عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا كاميران كنجو الديمقراطي الكردستاني أن يبين موقفه من القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-لفت عضو لجنة حماية القائد، فرزندا منذر، إلى أن الحملات التي أطلقت في أفريقيا وبلدان عربية وأوربية للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان هي دليل أن الأخير رمز عالمي، ويقود نضالًا من أجل الإنسانية جمعاء، وانتقد الصمت الدولي حيال العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مدينة قامشلو المجلس الوطني الكردي بالخروج من الائتلاف السوري والتوجه إلى طاولة الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ليسعوا معاً لتحقيق مصالح الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أندريج جروبيتش إن استمرار اعتقال القائد عبدالله أوجلان محل استهجان، ونوه إلى أن ما يميز القائد أوجلان عن باقي القادة هو قدرته على الاستيعاب والتحليل التاريخي للأحداث والوقائع السياسية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أدانت إداريّات في الرقة اغتيال سعدة الهرماس وهند الخضير، واعتبرن استهداف النساء محاولة لتقويض المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا والذي تقوده النساء. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-بيّنت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة، أنهم بصدد إصدار مجلة رياضية، وإنشاء معسكرات شبابية صيفية على مستوى شمال وشرق سوريا، إلى جانب العديد من النشاطات والفعاليات الرياضية والتوعوية الأخرى، وذلك خلال الحديث عن مشاريعهم لعام 2021. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA