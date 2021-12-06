مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

بيّن القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية عكيد قرموغ أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته من التصعيد الأخير على مركز وأطراف ناحية عين عيسى هو زعزعة أمن واستقرار المدينة وبث الرعب بين المدنيين واحتلال الطريق الدولي، متعهداً بالدفاع عن الأرض وإفشال مخططات المحتل. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح وجيه قبيلة شمر العربية في الحسكة أن المراهنات على تفكيك تكاتف مكونات شمال وشرق خاسرة، وقال: "إننا كتلة واحدة ومجتمع واحد في المجاورة والمصاهرة، نتشارك في كل شيء وندافع عن الوطن سوياً ونموت معاً، وقسد تمثلنا جميعاً".(مرفق بالصور والفيديو).

شدد الحقوقي والنائب في مجلس الطبقة التشريعي شادي الابراهيم أن استمرار تركيا بسياستها التعسفية ضد معتقلي الرأي وعلى رأسهم القائد عبدالله أوجلان؛ هو دليل واضح على عنجهية الحزب الحاكم فيها وفاشيته، مطالباً بوضع حد للتكتم التركي على وضع القائد ورفاقه. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

في 27 تشرين الثاني احتفلنا بالذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني. مع ظهور حزب العمال الكردستاني، لم يعد هناك أي جدوى من الأقوال الكاذبة التي قيلت عن الكرد، من قبيل أن الكرد "أتراك الجبل" وما إلى ذلك، وتلك كذبة كبيرة تم ارتكابها باسم العلم، لقد أثبت الكرد أنفسهم منذ زمن بعيد. (مرفق بالصور).

أوضح رئيس حزب التجمع الوطني الكرستاني محمد عباس أن مقاومة كريلا حرية كردستان كشفت الوجه الأسود للدولة التركية وأردوغان، وقال "تقوم الكريلا بما يخافه العدو، ألا وهو تحرير الشعب الكردي وكردستان".(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت إحدى أمهات السلام في معبر سيمالكا رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني استلام رسالتهن أمراً غير مقبول، وقالت "لم يبدِ الديمقراطي الكردستاني أي موقف ولم يراعِ ظروف الأمهات ووقوفهن على الجسر لساعات طويلة".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار الوطني إبراهيم محمود إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK يتخذ من حرية الشعوب أساساً، وقال: "إدراج اسم PKK على "لائحة الإرهاب" افتراء كبير، وعلى الشعب الكردي عدم القبول بذلك".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال المحلل السياسي اليمني، عبد الله عمر باوزير، إن الكرد والعرب ليسوا مطالبين في الوقت الحالي بالتحالف؛ بل بالوحدة الاستراتيجية؛ لأن تاريخهم ومصيرهم مشترك وهم يواجهون مخاطر وجودية. (مرفق بالصور).

يواجه أبناء شمال وشرق سوريا، ومشروعهم الديمقراطي "الإدارة الذاتية"، إلى جانب هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، حرباً إعلامية شرسة، من قبل الأخيرة، وحكومة دمشق، حسب ما أكد مثقفو إقليم الجزيرة، مشيرين إلى ضرورة الحذر والتحلي بالوعي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

اعتبرت الباحثة المصرية في العلوم السياسية استهداف تركيا للسياسيات الكرديات، والمدافعات عن حقوق الكرد على وجه الخصوص، كالناشطة السياسية ليلى كوفن، محاولة لتصفية القضية الكردية، ودعت النساء في تركيا والنساء الكرديات لمواصلة نضالهن بالرغم من سياسات القمع المستمرة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-تحت شعار "الوقت وقت بناء ثقافة الأمة الديمقراطية" تعقد حركة الثقافة والفن الديمقراطي الكونفرانس السابع وذلك في مركز آرام ديكران في مدينة رميلان الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

ندد أعضاء حركة الشبيبة الثورية في إقليم عفرين بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ودعوا جميع الشباب إلى الانضمام لحملة "حرب الحرية".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA