مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-12-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يزور أعضاء الوفد البلجيكي مخيم واشوكاني للاطلاع على واقع المخيم، الساعة ١٠:٠٠. (مرفق بالصور والفيديو).

خبر

تواصل الدولة التركية فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في انتهاك صارخ لحقوق السجناء السياسيين والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عام 1955. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت مضربة عن الطعام في سجون الدولة التركية "أوصلوا صوتنا وإضرابنا عن الطعام إلى العالم أجمع، نحن مع بعضنا البعض سنحقق النجاحات، وسنصل إلى الحرية والنصر".

أكد خبير الآثار عبد الوهاب شيخو أن تركيا ومرتزقتها ينهبون الآثار السورية في المناطق المحتلة بهدف طمس هوية المنطقة الثقافية والحضارية ومحو تاريخها وكل ما يربطها بماضيها، والإتجار بها وبيعها لتحقيق مكاسب مادية دون اعتبار لعراقتها وقيمتها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

في وقت يستمر فيه الاحتلال التركي بالانسحاب من عدة نقاط في منطقة "خفض التصعيد"، يشن هجمات متواصلة على شمال وشرق سوريا، فيما يسعى عبر دعم الإخوان المسلمين لإفشال الحل السياسي الليبي، في حين تدفع ممارسات أنقرة وضعف الموقف الأمريكي إلى مواجهة التحديات خارج إطار حلف الناتو.

الشرق الأوسط

مرّ نحو شهر ونصف على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، ولكن دون بادرة تفاؤل، بل على العكس من ذلك تزداد الأمور سريةً وضبابيةً، فمعوقات تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية تتجاوز هذه المرة الساحة الداخلية لتمتد إلى التأثيرات الخارجية، إضافة إلى اعتراض الرئيس اللبناني بتسمية الوزراء وليس عدد الحقائب الوزارية.

السياسة

شدد مسلم شيخ حسن، عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، على ضرورة ألا يقف "النظام السوري" وروسيا صامتين في وجه الهجمات التركية على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى الإداري في العلاقات السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى أن تركيا تشن حربًا نفسية ضد أبناء المنطقة في سعي منها إلى زرع الخوف بين شعب المنطقة لتستأصل روح المقاومة لديهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قالت نساء من مدينة ديرك إن الاحتلال التركي وأعداء الشعب الكردي يهدفون إلى القضاء على أي تقارب بين الأحزاب والقوى الكردستانية ولا يروق لهم ذلك، فيما طالبن بالوحدة وعدم الانجرار وراء المخططات المعادية. (مرفق بالصور والفيديو).

لمنع اندثارها تحافظ بعض النساء من كوباني على مهن تراثية قديمة ويمارسنها بين الحين والآخر، ويبدعن فيها ليظهرن رونق وجمال الفلكلور الكردي والتاريخ القديم للنساء الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أوضح أعضاء كونفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، ضرورة الدفاع عن مكتسبات المنطقة، وسط تصاعد هجمات الاحتلال التركي، وناشد شعب المنطقة بكافة مكوناته تعزيز تنظيمه، والاستعداد لأي هجوم يُشن على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

مقهى "كوي" في ناحية عامودا، من معالم المدينة المميزة، حافظ على شكله المعماري القديم، وشاهد على تاريخ المدينة وأهلها، يقصده الرجال لقضاء الوقت والترويح عن النفس. (مرفق بالصور والفيديو).