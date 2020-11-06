مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية، مسيرة تحت عنوان "شبيبتنا" في ناحية تل تمر، وذلك بهدف تأييد ودعم قوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري السرياني في حوض الخابور ومواجهة انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يقول المقاتلين على جبهات القتال بريف مدينة الباب إنهم حملوا السلاح قبل أعوام للدفاع عن سوريا موحدة لجميع السوريين وليس لخدمة الأجندات التركية وعملياتها الاحتلالية التي حرّفت مسار الحراك في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح حقوقيّون في ناحية الدرباسيّة بأنّ تركيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية في سجن إيمرالي، وتمارس عزلة ضمن عزلة على القائد أوجلان، مطالبين منظّمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها حيال ما تفعله تركيا بالمعتقلين السياسيّين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال عضو الهيئة الرئاسية لحركة حرية المجتمع الكردستاني في باشور كردستان نريمان أحمد، إن مسعود البرزاني قد أعلن الحرب بشكل مباشر في بيانه الأخير، في وقت طالبت فيه منظومة المجتمع الكردستاني باللقاءات والنقاش، مؤكدًا أن وجود حزب العمال الكردستاني يحمي باشور من الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت المتحدّثة باسم مؤتمر ستار روج آفا رمزية محمّد: "إنّه من المعيب أن يستخدم حزب سياسي جملاً بذيئة في تصريحاته، وخاصّة حيال المرأة، فهذا لا يليق به، فالنّضال الذي تسير عليه المرأة الكردية أكبر من ذلك".(مرفق بالصور والفيديو).

-قالت إداريّات مدينتي الرقة ودير الزور إن إلغاء نظام الرئاسة المشتركة هو محاربة للفكر والقيم النضالية في شمال وشرق سوريا، وأشرن بالقول "لن نقبل بأي مشروع يستهدف مناطقنا ونظامنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تستمر أعمال إعادة تأهيل المشفى العام في ناحية الشدادي، وسط قيام الورشات العاملة في إنجاز خطوات ترميم أقسام المشفى وبنيته التحتية، ليوضع في الخدمة مع بداية آذار 2021. (مرفق بالصور والفيديو).

-تطبق الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها تدابير في المدارس لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يسجل حالات إصابة يومية في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث فتحت المدارس فيها أبوابها في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يعدّ فن المسرح من أوائل الفنون التي ظهرت مع بداية التمدّن الحضاري الذي مرّت به الحضارات البشرية، إذ اعتنت أغلب الأمم السابقة ببناء مسارح حجرية ضخمة قدّمت فيها عروضًا مسرحية على مدى التاريخ. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA