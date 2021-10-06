مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-10-2021

-تغطية فعاليات اليوم الثاني من فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، والتي من المقرر ان يتوافد أهالي كركي لكي إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان إداريو مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، الصمت الدولي حيال استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي والشعب الكردي في جنوب كردستان، وطالبوا الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية بمحاسبة تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور محمود العبدالله، إلى أنه تم إدخال 55 ألف جرعة لقاح كورونا إلى مناطق شمال وشرق سوريا، منوهًا إلى أن هذه الجرعات لا تكفي لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا عضو اللجنة التحضيرية لفعالية خيمة الاعتصام، الشعب الكردي في باشور للانتفاض في وجه ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً بأن خيمتهم ستستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب ذوو الشهيدين تولهلدان رامان، و سردم جودي الحزب الديمقراطي الكردستاني بجثماني ابنيهما، مؤكدين بأن الحزب الديمقراطي عميل للاحتلال التركي ولن يسمحوا بأن تبقى جثامين أبنائهم بأيديهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

خلال عامين من الاحتلال التركي لسري كانيه وكري سبي، استخدم الاحتلال ومرتزقته الكثير من الأساليب الممنهجة لترهيب أهالي المنطقتين وتهجير السكان الأصليين وتوطين آخرين بدلًا عنهم. إذ رأى معارض سوري أن "تركيا تمارس الصهر الثقافي بحق الكرد كما أنها تعمل على صياغة البلد السوري بحسب مصالحها وأطماعها".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قال القائد عبد الله أوجلان عن أفغانستان: "إن العامل الأكبر الذي سيؤثر على التغيير في آسيا الوسطى، سيكون تجربة التحول الديمقراطي في أفغانستان". فيما عبّرت النساء الأفغانيات عن امتنانهن لنهج أوجلان. (مرفق بالصور).

كردستان

أوضح الإداري في منظمة الحسكة للحزب اليساري الكردي في سوريا، أزهر أحمد، أن هناك تآمرًا بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى شنكال وإنشاء مقرات عسكرية فيها، وطالب PDK بعدم الدخول في خنادق الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب عضو الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني - روج آفا، مروان حسن، سلطات حكومة باشور كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، بمحاسبة قاتلي الشهيد شكري سرحد في السليمانية، ووضع حد للتدخل التركي في باشور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

في كل عام، يعقد كثير من المزارعين في غزة آمالهم على موسم الزيتون، إذ يتيح لهم تحسين دخل أسرهم المادي، أو سداد ديون ومستحقات معيشية، وغيرها من الخطط. لكن الموسم الحالي الذي تأثر بالحرب وظروف المناخ، شكل صدمة لمزارعي القطاع إثر ضعف الإنتاج، ما سينعكس على حال الكثير من المزارعين. (مرفق بالصور).

ANHA