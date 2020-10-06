مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد اليوم مؤتمر لمجلس سوريا الديمقراطية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بمدينة الطبقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضوات المؤسّسة الدّينية للمرأة بأنّ الدولة التركيّة تستخدم الدين الإسلامي كغطاء لانتهاكاتها، وأنّها تثبت من خلال أسلوبها الدمويّ الوحشيّ بأنّها الوجه الآخر لمشروع داعش في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يمتثل الآن 900 مرتزق داعشي من سوريا أمام محكمة الدفاع عن الشعب، بحسب مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، الذي طالب بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش الأجانب. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت حمدية كوتي إحدى النساء الوطنيات في ناحية تل تمر، أن فلسفة القائد وفكره كانا سبباً للمؤامرة الدولية التي أحيكت ضده، ودعت إلى الانتفاض في وجه جميع المؤامرات للعيش بحرية وكسر العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تسعى تركيا إلى احتلال الأجزاء الشمالية من سوريا منذ بداية الأزمة ومنها سري كانيه وكري سبي، مستفيدة من التناقضات الأمريكية الروسية، وذلك في سبيل إحياء حلم الإمبراطورية العثمانية البائدة، فكيف احتلت هاتين المدينتين وما هي الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة؟.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل حكومة لبنانية، ساد الركود في الاستشارات النيابية، إلى أن جرى الاتفاق على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبما أن المبادرة الفرنسية فشلت - أو أُفشلت - ونجحت المبادرة الأميركية في مسألة ترسيم الحدود، يعني أن إيران و"حزب الله" اختارا التفاوض مباشرة مع الأصل، وليس مع الوكيل، ولو كانت فرنسا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح مثقفون وحقوقيون بأن دولة الاحتلال التركي حولت المناطق التي احتلتها في سوريا إلى غابة، وأطلقت مرتزقتها فيها لتنهب وتقتل كيفما شاءت، وأشاروا أن صمت الحكومة السورية دليل واضح على أنها فقدت السيطرة ولا حول لها ولا قوة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار مسيرة في ناحية تل رفعت في إطار حملة منظومة المجتمع الديمقراطي kck الداعية لرفع العزلة عن القائد أوجلان، وذلك في تمام الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُعقد فعاليات المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، في بلدة رميلان في إقليم الجزيرة، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تقام اليوم فعالية اليوم الثاني لمهرجان التراث والأصالة الذي تنظمه لجنة الثقافة والفن في الطبقة، الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-لجنة الثقافة والفن تنظم فعالية فنية في مخيم واشو كاني من أجل الذكرى السنوية الأولى لاحتلال سري كانيه، الساعة ١٦:٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قال سليمان بارودو إن الطاقة التخزينية للحبوب في مناطق شمال وشرق سوريا انخفضت بسبب الاحتلال التركي لسريه كانيه وكري سبي وكذلك احتلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وعليه تم "تشغيل صوامع الحبوب في الطبقة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA