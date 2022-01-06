مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-1-2022

ـ لليوم الـ94 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثمان أحد شهداء قوات سوريا الديمقراطية، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات اليوم الثاني لخيمة اعتصام أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مركز المدينة، بطليعة المرأة الشابة، تنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، والتي ستستمر لمدة 3 أيام متواصلة، (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج، أحمد اليوسف أن الهدف من تصريحات وزير خارجية حكومة دمشق هو تشويه الصورة الحقيقية للواقع والادعاء أنها تريد الحوار، مؤكداً أنها لم تتجه إلى الحوار منذ بداية الأزمة السورية ولو لمرة واحدة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله، أن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المقاطعة، هدفها ضرب استقرار المنطقة، وإفراغها من سكانها؛ لتسهيل احتلالها، مشددة على ضرورة المقاومة والالتفاف حول القوات العسكرية لصد الهجمات ودحر الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر مهجرون ونازحون في شمال وشرق سوريا من تداعيات خطيرة قد يواجهونها في حال استمرار معبر تل كوجر، وطالبوا الأمم المتحدة بفتح المعبر. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس الطريقة الصوفية القادرية في سوريا، الشيخ محمد القادري، أن تركيا تستخدم الإسلام لاحتلال أراضي البلاد المجاورة وفرض هيمنتها على الشعوب، موضحاً أن ما تمارسه في شمال وشرق سوريا من قصف لدور العبادة والأماكن المقدسة يعتبر عداء وتشويهاً لحقيقة الإسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

تحدث محامي القائد عبدالله أوجلان، إبراهيم بيلمز عن المشاكل الصحية التي يعاني منها القائد أوجلان، والاجراءات القانونية التي يتخذونها في محاولاتهم اللقاء بموكلهم، ودعا الجميع لإظهار موقفه الديمقراطي حيال وضع القائد والسعي لرفع العزلة المشددة عنه. (مرفق بالصور).

قال الكاتب والباحث السوري، أحمد الدرزي، إن تصريحات جيمس جيفري لا تمثل شخصه، إنما تمثل الإدارة الأمريكية وتوجيهات السياسة الأمريكية في غرب آسيا بأكمله، مؤكداً، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحاسب تركيا إذا لم تتوجه الأخيرة إلى تحالف استراتيجي مع روسيا والصين. (مرفق بالصور).

المرأة

ينظم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو محاضرة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 9 على مجزرة باريس التي راح ضحيتها 3 مناضلات، وستقام المحاضرة في مركز محمد شيخو للثقافة والفت الساعة 10:00 وفي نفس السياق يعقد مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي محاضرة في مجلس الشعب ببلدة مصطفاوية الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

تعقيباً على جرائم الخطف المتكررة للنساء من قبل جيش دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، أكدت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة أنها جرائم حرب تستدعي المحاسبة القانونية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عبّرت أسر الشهداء في حي الشيخ مقصود عن مساندتهم لمقاومة الكريلا الذين يقاومون في جبال كردستان ضد هجمات الدولة التركية وأسلحتها الكيماوية، مؤكدين بأن مقاومة الكريلا أقوى من هجمات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تستمر النقاشات السياسية بين الأحزاب والقوى لتشكيل الحكومة العراقية واختيار الرئاسات الثلاث "الجمهورية، الوزراء والبرلمان"، ويرى محلل سياسي عراقي أن هناك أربع احتمالات لتشكيل الحكومة ويشير إلى أن "الحكومة التوافقية" هي أيسرها. (مرفق بالصور).

سجّل العام 2021 عقداً من الصراع في سوريا، فيما بات معظم اللاجئين السوريين في لبنان، عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة، حيث أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، التي يشهدها لبنان على الأسر اللاجئة الأكثر فقراً. (مرفق بالصور).

الشبيبة

توعدت الشبيبة في مقاطعة كوباني بالانتقام للشهداء عبر تصعيد المقاومة والنضال ضد دولة الاحتلال التركي، لافتين أن استهدافهم من قبل الدولة التركي المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA