مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي مدينة منبج اليوم في مظاهرة منددة بتهديدات وانتهاكات وجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، الساعة 10:00(مرفق بالصور الفيديو).

ـ تنظم حركه المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية في مدينة قامشلو، حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على المنطقة، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور الفيديو).

ـ تدلي مؤسسة الدين والمجتمع في إقليم الجزيرة بياناً إلى الراي العام، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتلال سري كانيه وكري سبي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر مواطنون من المكون الأرمني في مدينة الحسكة هجمات أذربيجان ضد أرمينيا، وقالوا إن أردوغان اليوم يقود أحفاد العثمانيين ويسعون إلى ارتكاب مجازر جديدة ضد الأرمن. (مرفق بالصور الفيديو).

سياسة

-أوضح وائل ميرزا أن تأخر القوى العالمية في الاعتراف بالإبادة العثمانية بحق الشعب الأرمني والآشوريين شجع الاحتلال التركي على القيام بانتهاكاته إلى اليوم، وقال: "على القوى العالمية التي تدعي حماية حقوق الإنسان والسلام، أن تعترف بأن تركيا هي الراعية الأولى للإرهاب في المنطقة".(مرفق بالصور الفيديو).

-أشار مشاركون بالنّدوة الحوارية الثانية التي عقدت في مدينة الرقة أنّ مساحة الحرّية العامة اتسعت بشكل كبير في شمال وشرق سوريا، وظهر ذلك من خلال الجلسة الحوارية التي نظّمتها مسد ومن خلال الآراء الواردة من المشاركين فيها والتي ناقشت مستقبل وطريقة إدارة المنطقة من قبل أبنائها. (مرفق بالصور الفيديو).

كردستان

-أوضح أهالي ناحية الدرباسية أن حرية القائد عبد الله أوجلان هو الحل الأنسب لإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط، وقالوا "مع استمرار تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط تزداد أهمية أطروحات القائد لنعيش بسلام".(مرفق بالصور الفيديو).

المرأة

-أسطورة مقاومة كوباني التي سطّرت نهجًا مشرّفًا للمقاومة والتفاني، تحولت إلى أيقونة للنضال في مسيرة النضال من أجل حرية المرأة، إنها الشهيدة آرين ميركان. (مرفق بالصور الفيديو).

-تُختتم المسيرة الراجلة التي أطلقها مؤتمر ستار في يومها الثالث وذلك بالتوجه إلى ناحية فافين من قرية تل شعير، (مرفق بالصور والفيديو).

-يستعد اتحاد المرأة الشابة لعقد مؤتمره الرابع في 6-7 من تشرين الأول تحت شعار "بنظيم المرأة الشابة نقضي على الاحتلال" وذلك لتقييم أعمال الاتحاد خلال العامين الماضيين، ووضع برنامج عمل للمرحلة القادمة. (مرفق بالصور الفيديو).

المجتمع والحياة

-تشتهر مناطق حوض الفرات بشكل عام ومنها أرياف دير الزور بالزراعة في الدرجة الأولى، إلا أن هناك مهن كثيرة رديفة للزراعة ومنها مهنة صيد الأسماك التي لاقت تطورًا كبيرًا خصوصًا بعد تحرير المنطقة. (مرفق بالصور الفيديو).

الشبيبة

أشار الشبيبة المشاركون في المسيرة الراجلة من مدينة قامشلو باتجاه مدينة ديرك والذين سيقطعون مسافة 92 كم بأنهم ومن خلال المسيرة يهدفون إلى إعادة الروح الثورية والشبابية وإحياء الإرادة لدى الشبيبة، وتجديد النضال من أجل رفع العزلة على القائد أوجلان. (مرفق بالصور الفيديو).

ANHA