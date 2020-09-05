مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تنطلق في مدينة كوباني بتمام الساعة ١٠:٠٠ فعاليات اليوم الثاني والأخير من الندوة الحوارية التي تنظمها أكاديميات المجتمع الديمقراطي للنقاش حول ماهية الحرب الخاصة وسبل مواجهتها(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج أهالي مدينة ديرك في مسيرة للتنديد بممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وهجماته على مناطق حق الدفاع المشروع، في تمام 09.00 من ساحة آزادي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرّئيس المشترك لمديرية حماية الآثار في إقليم الفرات إنّه على منظّمة اليونيسيف أن تقف على مسؤولياتها وتحمي آثار شعبنا من السّرقة، وأن تردع تركيا وتكفّ يدها عن الأماكن الأثريّة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-في الوقت الذي كانت المناطق السورية المختلفة تتعرض فيه للتدمير ويُهجّر شعبها ويُقتل، كان هناك نموذج ديمقراطي في الإدارة يتطور في مناطق شمال وشرق سوريا جنبًا إلى جنب مع الحرب ضد الإرهاب، يستطيع أن يكون نموذجًا للإدارة في سوريا ككل. (مرفق بالصور).

سياسة

-يرى سياسيون كرد أن صمت حكومة جنوب (باشور) كردستان يساعد تركيا على احتلال المناطق الكردية، وشددوا على ضرورة أن تقف الحكومة إلى جانب الشعب الكردي في وجه الاحتلال بدلًا من أن تكون شريكة لتركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال المحامي وعضو منظمة حقوق الإنسان فرع مقاطعة عفرين جبرائيل مصطفى إن التدخل التركي في أراضي الشرق الأوسط يأتي في إطار مساعي تحقيق الميثاق الملّي، وتحقيق أهداف الإمبراطورية العثمانية التوسعية، وإن سياسة أردوغان هي امتداد لسياسة السلاطين العثمانيين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-دعا مسؤول مكتب ناحية الدرباسية لحزب الخضر الكردستاني، الحكومتين العراقية وإقليم باشور كردستان، إلى نزع أقنعتهما، لإظهار وجههما الحقيقي حيال انتهاكات الاحتلال التركي، مؤكدًا " أن صمت حكومة باشور كردستان هو دليل قاطع على تواطؤها ".(مرفق بالصور والفيديو).

-في الوقت الذي يطالب فيه الشعب الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوضيح موقفه من هجمات الاحتلال التركي على مناطق حق الدفاع المشروع، يجلس رئيس حكومة الإقليم إلى طاولة قتلة الشعب الكردي، ويرى صحفيون كرد أن الحزب أوضح موقفه. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-انقلبت حياة أهالي قرية أم الكيف رأسًا على عقب، من حياة آمنة إلى حياة مليئة بالخوف والرعب، إثر القصف العشوائي المتكرر لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مما أدى إلى نزوح قرابة مئتي أسرة منها، وتدمير عشرات المنازل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA