مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-8-2021

-يستذكر أهالي ناحية ديرك ومجلس عوائل الشهداء في ديرك شهداء شهر حزيران وتموز وآب في ملعب كورنيش البلدي، وذلك في الساعة الـ10:00 صباحًا.(مرفق بالصور والفيديو)

-تختتم هيئة الثقافة والفن في اقليم الفرات دورة تدريبية للفنون المسرحية وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت فوزة يوسف في أعقاب الهجمات العنصرية التي يتعرض لها الكرد، أن وجود الشعب الكردي في خطر، وقالت: "إذا لم نطوّر وسائل الدفاع الذاتي لن نستطيع الوقوف في وجه هذا الخطر".(مرفق بالصور والفيديو).

بعد مرور سبعة أعوام على فرمان آب 2014، لا تزال القوى المعادية لإرادة الإيزيديين تحيك المؤامرات ضدهم، إداري في أسايش إيزيدخان أكد أن المقاومة الشعبية بمساندة الأسايش تمكنت من إفشال المخططات التي تستهدف الوجود الإيزيدي، وقال إن الفرمان لا يزال مستمرًّا، لذا على الإيزيديين أن يكونوا يقظين. (مرفق بالصور والفيديو).

-شدد مقاتلو ومقاتلات YBŞو YJŞ على ضرورة أن يدرك أبناء شنكال ماهية المخططات والمؤامرات المحاكة ضدهم وأن يتخذوا من التكاتف والالتفاف حول قواهم سبيلاً لردعها وبناء شنكال آمنة يسودها العيش المشترك، وأكدوا أنهم لو انتهجوا فكر القائد عبد الله أوجلان قبل 2014 لما حلت المجازر. (مرفق بالصور والفيديو).

-شدد مواطنون على ضرورة استمرار الفعاليات المنددة بالعزلة المطلقة التي تفرضها الدولة التركية بالتعاون مع القوى المهينة على القائد عبد الله أوجلان، ولفتوا إلى رفع العزلة بات مطلب جميع الشعوب الباحثة عن الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب مثقفون الحزب الديمقراطي الكردستاني الابتعاد عن مصالحه الحزبية والعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي وقالوا: " حان الوقت لتوحيد أراض كردستان وتوحيد الصف الكردي والابتعاد عن الصفقات والمصالح مع دولة الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب حمد خضر الشريف وجيه من عشيرة الشعيطات العربية في دير الزور المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية باعتبارها الممثل الأساسي لإدارة مكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي مدينة الحسكة مجزرة عين عيسى، واعتبروها استمراراً لنهج الإبادة والمجازر التي تتبعها تركيا بحق شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد دراسة ونقاشات طويلة مع مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بمجال التعليم في إقليم الفرات، قررت جامعة كوباني افتتاح 7 أقسام جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة هذا العام، وكذلك الحصول مستقبلاً على كوادر تدريسية جامعية تساهم في تطوير جامعة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صالة للأعراس في شرق ناحية تل تمر جنوب الطريق الدولي السريع بين الحسكة وحلب (M4)، وتسبب القصف بأضرار مادية في الصالة ونفوق عدد من الحيوانات تملكها عائلة تعمل في الصالة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عوائل الشهداء في حلب رفضها لما تقوم به الدولة التركية من جرائم لا أخلاقية بحق الشهداء، وقالت "لن تستطيع الدولة التركية من خلال نبش أضرحة الشهداء انتزاع أرواحهم من أرضهم، وسنصعّد من وتيرة نضالنا للوصول إلى أهداف شهدائنا".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد عضو الهيئة المركزية لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج، فاروق الحسين، أن حبس الفرات عن السوريين وقطع مياه محطة علوك عن الحسكة جريمة بحق الإنسانية، لافتاً إلى أن التدخل التركي هو الذي أطال عمر الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي أن الوضع في مدينة إدلب مزري جداً وسط مساع تركية لضم المناطق المحتلة إلى تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف المجزرة التي ارتكبها المحتل التركي بحق عائلة من قرية الصفاوية التابعة لناحية عين عيسى، معتبراً المجتمع الدولي والضامن الروسي بصمتهم على التعديات التركية شركاء في هذه المجزرة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-يترقب الجميع مسار الأحداث في درعا، جنوب سوريا، والتي لا تكاد تغيب عن الساحة الإعلامية حتى تعود إليها من جديد. إذ تؤكد أحداث التصعيد المتكررة أهمية هذه المحافظة التي اندلعت منها الشرارة التي امتدت إلى كامل المناطق السورية، بالإضافة إلى عقم المراهنة على التسويات التي كانت بمثابة "جمر تحت الرماد".

العالم

تستمر إسرائيل في تقييد عمل المعابر مع غزة ومنع إدخال أنواع مختلفة من البضائع إلى قطاع غزة وبشكلٍ رئيس مستلزمات ومواد الإعمار كالإسمنت وغيره، الأمر الذي ينعكس على كل مستويات الحياة في القطاع الذي دخل حديثاً في أزمات غير مسبوقة إثر الحرب الأخيرة المدمرة، الأمر الذي ينذر باحتمالية تجدد التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ANHA