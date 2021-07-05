مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-7-2021

-يعقد اليوم مهرجان الطفل في المركز الثقافي التابع لمجلس الرقة المدني والتي خلالهُ ستقدم عدة عروض فنية ومسرحيات واغاني شعبية (مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد اليوم مصالحة بين الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وأهالي الضحايا على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم بلدية الشعب في مدينة قامشلو مؤتمرا صحفيا بخصوص مشاريعها، وذلك أمام مقر البلدية، الساعة الـ11:00صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تزداد يوماً بعد يوم معاناة النازحين واللاجئين في مناطق شمال وشرق سوريا، بسبب قلة المساعدات وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن ما يزيد المعاناة بشكل حاد هو استمرار إغلاق معبر تل كوجر ومنع دخول المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا، والذي أغلق بفيتو روسي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-يتحضر المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا لعقد منتدى حواري موسع، تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق امام الاقتتال الداخلي). (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مثقفون وأعضاء المؤسسات المدنية في حلب إن سجن إيمرالي أصبح بالنسبة للشعب الكردي مركزاً للمقاومة والإرادة، وإن "القائد أوجلان حوّل السجن إلى مركز الفكر الحر"، ودعوا الشعب الكردي لدعم مقاومة السجون. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مثقفو ناحية الدرباسية أن الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان تأتي من حاجتها إلى تحقيق انتصار خارجي قبل الانتخابات الرئاسية، مطالبين شعب باشور للانتفاض في وجه المخططات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من ذوي الشهداء في الحسكة إن مقاومة الكريلا هي أمل الشعب الكردي، كما طالبوا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن مساعيه لتأجيج الحرب الداخلية، ودعوا الشعب الكردي بدعم ومساندة مقاومة الكريلا ضد هجمات دولة الاحتلال التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينطلق اليوم فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي ينظمه الهلال الذهبي في مدينة ديرك، بمشاركة فرق من ناحية ديرك والكوجرات وبرآف ورميلان، وذلك في تمام الساعة الـ 06:00صباحًا ولغاية الساعة الـ 21:00، وسيستمر لمدة ستة أيام. (مرفق بالصور والفيديو)

-يختتم اليوم اتحاد الكتاب الكرد – سوريا مهرجان القصة الكردية القصيرة بالإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة الـ 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بيّنت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات أن انسحاب تركيا من "اتفاقية اسطنبول" في ظل ارتفاع إحصائيات العنف المُمارس ضد المرأة في تركيا ما هو إلا شرعنة له، مؤكدة أن قضية المرأة لا تتجزأ وأنهن سيدعمن النساء في تركيا بمطالبهن المحقّة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-اتخذت لجنة الزراعة في مدينة الطبقة العديد من الإجراءات الداعمة للنهوض بالواقع الزراعي وخاصة بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، للتخفيف من تكاليف الزراعة بأسعار مدعومة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA