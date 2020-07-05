مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-لتأهيل الكوادر التعليمية والتدريسية على منهاج الصف الثالث الثانوي، يتلقى 85 معلم ومعلمة من إقليم الجزيرة تدريبهم في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو في مدينة قامشلو، وذلك لتنمية قدراتهم حول طرائق تدريس المناهج الحديثة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قيّم الصّحفيّ فهيم تاشتكين الاجتماع الثّلاثيّ بين بوتين وأردوغان وروحاني، وقال: "البيان الّذي صدر بعد الاجتماع الثّلاثيّ لا ينسجم مع الخطوات العملية والتطوّرات الحاصلة. الاجتماع الثلاثي يتمّ تكراره".(مرفق بالصور والفيديو).

-أظهر معاذ عبد الكريم أهداف ومخططات الاحتلال التركي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأجنداتها في المنطقة وخاصة الدول العربية، مشيراً إلى أنها وسيلة لتنفيذ الميثاق الملي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين إن دولة الاحتلال التركي لا تلتزم بالاتفاقات الدولية، وتواصل هجماتها على مناطق في شمال وشرق سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي لمواجهة جائحة كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت نورا الجروي، الناشطة الحقوقية اليمنية، إن تركيا وإيران تستهدفان النساء المناهضات لهما، مؤكدة أن البلدين يتبعان سياسة اعتقال النساء واستهداف الناشطات كما يفعل أتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الناشطات الكرديات في شمال سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-الابتزاز الإلكتروني، من الجرائم الدولية التي تضاعفت بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي، فالخوف الذي ينتج عن ابتزاز وتهديد أحدهم بفضح المحادثات والصور الخاصة، لا يختلف عن الخوف من الإصابة بالفيروس، وما قام به العالم من تباعد اجتماعي حرصًا على عدم نقل المرض، لم يبعد البعض عن استغلال التقارب الإلكتروني لممارسة وحشيتهم. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-تنظم حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين فعالية في قرية بابنس في مقاطعة الشهباء وذلك ضمن حملتها الفنية الأسبوعية في يومها السادس، وذلك في الساعة 19:00 مرفق بالصور والفيديو. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رأى مراقبون بأنّ روسيا هدفت خلال اجتماع ما يسمّى ضامني أستانا الّذي عقد خلال الأسبوع الماضي لوضع كلّ من تركيا وإيران أمام مسؤولياتهما في سوريا وعلى ضرورة الالتزام بالتفاهمات الرّوسيّة الأمريكيّة، فيما صعّدت إسرائيل من غاراتها على مواقع في سوريا عقب زيارة خليفة سليماني، في حين تسعى فرنسا لإقصاء تركيّا من حلف النّاتو. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-أوضح الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية آلية وتفاصيل عملية توزيع مازوت التدفئة في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما أكد على حصول جميع الأسر على مستحقاتها قبل الدخول في فصل الشتاء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA