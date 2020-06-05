مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة اجتماعاته في مقاطعة قامشلو، لشرح اخر التطورات الحاصلة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أمضى أعواماً من القتال في بقاع مختلفة من أراضي الشمال السوري ضد كل أنواع الظلم والديكتاتورية، ليستشهد على أطراف مدينة أحلامه التي كان يناضل لتحريرها، ويصبح بذلك القائد الرمز بالنسبة لأهالي مدينته الذين حملوا وبالآلاف الأسلحة متأثّرين بشهادته، وأطلقوا من بعده اسمه على مؤسساتهم لتشهد على خلوده. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل عدد من وجهاء العشائر في مقاطعة عفرين والشهباء المجتمع الدولي الانتهاكات الحاصلة بحقّ نساء عفرين، واعتبروا أنّ الصّمت الدولي يعني منح الدولة التركية ومرتزقتها الضوء الأخضر بما تفعله في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان أهالي الرقة الممارسات التركية في المناطق المحتلة، وقيام تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا, كما دعوا المرتزقة إلى عدم الانجرار وراء المال لتحقيق أجندات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد مرور 53 عاماً على نكسة حزيران عام 1967، والتي تصادف اليوم، لا يزال الحال العربي كما هو بل أشد سوءاً, فمن نكبة إلى نكسة وتفتت وصولاً إلى قضم الأراضي العربية من قبل تركيا وإيران وإسرائيل, بينما يواصل العرب غفوتهم إلى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح الساسة في حلب، أنّ الاحتلال التركي يستغلّ الصمت حيال تجنيد الأطفال لخدمة مصالحه عبر سماسرة الظروف المعيشية، وبناء مشروعه الاستيطاني العثماني. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الأكاديمي الأردني بلال غازي القرعان إنّ تركيا تقوم بتوزيع السموم في الشرق الأوسط من خلال المجموعات المرتزقة التي تدعمها، مشيراً إلى أنّ تركيا تستخدم بعض الجماعات المرتزقة من أجل خلق حالة من الكره بين المكوّنات. (مرفق بالصور).

المرأة

-دعت إداريات في مؤتمر ستار بمدينة حلب جميع النساء والمنظمات النسائية للقيام بواجبهم للحد من انتهاكات الدولة التركية في شمال كردستان وجميع المناطق المحتلة شمال سوريا، وتصعيد النضال لمحاسبة الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقدت الناطقة باسم مجلس المرأة والبرلمانية عن مدينة إيله في باكور كردستان، عائشة آجار باشاران، سياسة وذهنية حكومة العدالة والتنمية ضد المرأة، وشبّهت ذهنيتها بذهنية مرتزقة داعش، وقالت إنّ الانتهاكات التي تمارسها ضد المرأة في المناطق المحتلة بسوريا هي دليل عجزها أمام إرادة المرأة في ثورة روج آفا. (مرفق بالصور).

-تستعد النساء في منطقة الكسرة الواقعة في الريف الغربي لدير الزور لاستقبال فصل الشتاء القادم بإعداد المونة الشتوية بمختلف أنواعها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تتحوّل خمس مكبّات للنفايات في إقليم الفرات إلى بؤر للأوبة ومصدر لإزعاج المزارعين وانتقال الأمراض والأوبئة وتدابير في إجراء دراسات علمية حول إنشاء معمل إعادة تدوير هذه النفايات من قبل الجهات المعنيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنهت بلديات ريف الرقة الشرقي معظم مشاريعها الخدمية التي أطلقتها خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة مالية بلغت 111مليون ليرة سورية، فيما وعدت بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA