مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-5-2021

-يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة لدعم قوات الكريلا وللتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال إعلاميون عن رصدهم لانحسار نهر الفرات ضمن الأراضي السورية، إن تركيا تتسبب بكارثة إنسانية تواجه السوريين عبر حبسها لمياه نهر الفرات من أراضيها، وأكدوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفي مقدمته التحالف الدولي للضغط على تركيا لإطلاق حصة السوريين من المياه. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ديرك جثماني الشهيدين داستان روني الاسم الحقيقي أمينة دمرتاش، الشهيد جوان آمد الاسم الحقيقي باران جيجك، إلى مزار الشهيد خبات في ديرك بتمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعا أهالي المعتقلين في السجون التركية الشعب الكردي في الداخل والخارج إلى الانتفاض في وجه الفاشية التركية لمساندة مقاومة السجون، وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت فوزة يوسف أن الدولة التركية تسعى عبر قضية كوباني إلى محاكمة كل القوى التي ساندت مقاومة كوباني، واعتبرت ذلك دلالة واضحة على أن الدولة التركية هي الناطقة باسم داعش والمدافعة عنه. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال هامو موسكفيانإن هناك خطر تركي حقيقي يهدد المنطقة والدول العربية، وعلى الأخيرة توحيد الصف للجم تركيا التي تحتل الأراضي في سوريا والعراق وتضمها إلى تركيا، وقال: "الهجمات الأخيرة على باشور هي لضم إقليم كردستان إلى تركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر عضو مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو الحكومة العراقية وإدارة جنوب كردستان من الحسابات القصيرة المدى، وأكد أن تركيا لن تكتفي بالهجوم على مناطق الدفاع المشروع بل ستواصل هجومها حتى كركوك والموصل. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- كثر الحديث مؤخرًا عن اقتراب واشنطن وطهران من إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب من جانب أحادي، ولكن يرى الخبراء أن الطرفين لا يسعيان للعودة إلى الاتفاق بشكله القديم بل يريدان التوصل إلى توافقات حول مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمر خيمة إعلان النفير العام للشبيبة الثورية في يومها الخامس بناحية كركي لكي، والتي أعلنت الشبيبة من خلالها دعمها لقوات الدفاع الشعبيّ في وجه الفاشية التركية، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- للمرة الـ 13 على التوالي، يقطع الاحتلال التركي مياه محطة علوك المغذي لأكثر من مليون عن أهالي مدينة الحسكة ونواحيها، فيما يتكرر مناشدات الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة للمجتمع الدولي، لتحييد محطة علوك عن الصراع.(مرفق بالصور والفيديو).

- يشهد القطاع الزراعي في تل تمر، منذ أكثر من عقد من الزمن،تدهورًا نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي المياه عن نهر الخابور وجفافه، وإعادتها الكرّة مجددًا بحبس مياه نهر الفرات، ما يتسبب في تلف أكثر من نصف المحاصيل المروية التي يعلّق المزارعون عليها الآمال، في مناطق حوض الفرات.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد نائب رئيس اتحاد الصيادين في الرقة أن هناك من أنواع الأسماك بدأت تنفقد من نهر الفرات بسبب الانخفاض الكبير في منسوبه، بالإضافة الى فقدان أنواع أخرى منذ أن بدأت تركيا باستخدام المياه كسلاح ضد الشعب السوري منذ العام 2017.(مرفق بالصور والفيديو).

- خصصت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة 500 ألف سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، التي توقفت أعمالها جراء قرار حظر التجوّل الكلّي في شمال وشرق سوريا، فيما قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو إن الإدارة تسعى دومًا إلى مساعدة الأهالي.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA