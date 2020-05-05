مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

لفت مثقفون عرب إلى إعدام المثقفين من قبل الامبراطورية العثمانية كان للقضاء على أفكارهم الداعية لمقاومة الاحتلال العثماني، وعدّوا أن تركيا تواصل ممارسات الامبراطورية العثمانية من خلال قتل واعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين. (مرفق بالصور والفيديو).

أنهى أصحاب 600 حصادة استعداداتهم للبدء بالحصاد في مقاطعة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

أدخل فريق الاستجابة الأولية في الرقة 11 سيارة إطفاء بالخدمة، استعداداً للموسم الزراعي الحالي، وأكد إداري في الفريق إن فوج إطفاء المدينة بالكامل في حالة جهوزية لتفادي وقوع أية حرائق في المحاصيل الزراعية، كما حدث في الموسم المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس مقاطعة عفرين ببيان بصدد الهجمات الأخيرة وانتهاكات جيش الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة وذلك في مخيم العودة في الساعة 11:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

بعد الاتفاق الروسي -التركي خيم هدوء نسبي على منطقة إدلب، ولكن من المحتمل ان تعود الحرب إلى المنطقة في أي وقت، فما الذي حدث في إدلب منذ الـ 24 من تشرين الأول عام 2019، إلى الـ 5 من آذار عام 2020؟، وبعد وباء فيروس كورونا ما هو مصير إدلب؟، هل ستقضي الدولة التركية على مرتزقتها في المنطقة، ام ستستمر في دعمها والتنسيق معها؟.(مرفق بالصور).

سياسة

دعا الكاتب والإعلامي الكردي ملفان رسول كافة الوطنيين والحريصين على وحدة الصف الكردي إلى وضع الخلافات جانباً، وقال: "كفانا احتراباً"، وبيّن أن رسالة القائد عبد الله أوجلان الأخيرة واضحة، وداعية إلى التوحيد والاتحاد والاتفاق على المبادئ الوطنية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعتمد نسبة كبيرة من النساء القرويات في أرياف مدينة منبج على الأعمال الزراعية، ويحققن من خلالها اكتفاء ذاتياً لأسرهن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

رغم وعود المنظمات بتنظيم مكب النفايات في الهول، وإعادة توسيعه نظراً للمخلفات الكثيرة التي تخرج من المخيم، إلا أنها بقيت حبراً على ورق، ويقول مسؤول المكتب الخدمي في المخيم "المنظمات الخدمية لم تفِ بوعودها حيال مراقبة مكب المنطقة وتنظيفه, هذه النفايات تشكل خطراً على الأهالي وتنشر الأمراض والأوبئة". (مرفق بالصور والفيديو).

أبرمت بلدية الشعب في مدينة قامشلو عقوداً مع 50 ممن كانوا يعملون في سوق الخضار القديم في المدينة، لمدة 5 أعوام وبأجور رمزية، بعد قرار نقله خارج السوق المركزي، للحفاظ على جمالية المدينة وتقليل الازدحام. (مرفق بالصور والفيديو).

يحاول أهالي غزة التخفيف من حدة الأزمات المعيشية والاقتصادية ووقعها الحاد على الفقراء في ظل شهر رمضان، عبر مبادراتٍ فردية لإطعام أو إعالة الأسر الفقيرة خلال الشهر المبارك. (مرفق بالصور).

مددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حالة الحظر في المنطقة، وأفسحت المجال أمام بعض المهن لمزاولة العمل، بشرط التقيد بالإجراءات الوقائية، وشهدت الأيام الأولى بعد التمديد بعض الخروقات كعدم التقيد بالإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA