مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-4-2022

- تستمر حركة المجتمع الديمقراطي، في حملة النظافة التي أطلقتها، لتدخل يومها الخامس، بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، في مسعى منها لجعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع عبر تنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد أهالي مدينة الحسكة، تخاذل المجتمع الدولي وصمته حيال ملف مرتزقة داعش، واعتبروا الصمت الدولي إجحافاً بحق سكان المنطقة التي حاربت داعش نيابة عن العالم أجمع. (مرفق بالصور والفيديو).

يحرص مجلس تل أبيض العسكري على إزالة بقايا القذائف التركية في المناطق الواقعة على خطوط التماس التي تتعرض للقصف بشكل مستمر، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين ولدرء الخطر عنهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أقدمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على هدم منازل المهجرين من سري كانيه، وذلك في نطاق استمرار جرائم دولة الاحتلال في المناطق المحتلة، فيما يرى عضو هيئة الانضباط العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، أن سياسة هدم المنازل تبين مدى حقد الاحتلال التركي للوجود الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

بينت مكونات إقليم الجزيرة المشاركة في الاحتفال بميلاد القائد أوجلان أن ميلاد القائد بالنسبة لهم هو يوم عظيم وميلاد للحرية، مؤكدين بأن الشعوب أدركت حقيقتها ووطنها وكرامتها بفلسفة القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تحتاج نساء الشرق الأوسط أيّما احتياج إلى تأمل عميق فيما كتب القائد أوجلان حول قضايا المرأة، ويتشاركن معاً سبل تحررهنّ القائمة على أسس مادية وعلمية، ولعل يوم مولده تذكير لكل النساء بما قدمه أوجلان من أفكار وسرديات مؤسسة لطريقهن نحو التحرر والخلاص من عبودية طال أمدها.

كردستان

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين، سليمان جعفر أن مخطط بناء الجدار الفاصل بين شنكال وروج آفا هو استمرار لمخطط إبادة الإيزيديين الذي بدأ عام 2014، مؤكداً أنه سيفشل كما فشلت كافة المخططات السابقة. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف مواطنون كرد من روج آفا تحرك واستعداد الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ومشاركته في مخطط دولة الاحتلال التركي لمهاجمة قوات الدفاع الشعبي مجدداً، بالخيانة للقضية والشعب الكردي، داعين إياه إلى الابتعاد عن مخططات ومؤامرات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

حثت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بيريفان عمر، الأهالي على المحافظة على النظافة العامة، وأوضحت أن الحفاظ على بيئة نظيفة مهمة مجتمعية قبل كل شيء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA