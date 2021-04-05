مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-4-2021

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بمنبج احتفالية بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان, الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد لجنة حرية القائد أوجلان اجتماعاً لأهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في صالة ألوان في منطقة شقيف، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي الرقّة جثمان الشهيدة سهام رقة، العضوة في قوى الأمن الداخلي، في منطقة الكرامة الواقعة شرقي المدينة، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين عماد داود، إلى أن الحصار الحكومي على شمال وشرق سوريا يهدف إلى إرضاخ الشعب والإدارة الذاتية، ضمن مخطط مشترك بين تركيا وحكومة دمشق تقوده روسيا ضد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشفت لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا عن حصيلة الحملة التي أطلقتها منذ أسبوع، الهادفة للضغط على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT للقيام بواجباتها حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي. (مرفق بالصور).

- قال قيادي في وحدات مكافحة الإرهاب YAT إن عملياتهم الخاصة في مخيم الهول، مستمرة بناء على المعلومات التي يحصلون عليها من معتقلي مرحلة "حملة الإنسانية والأمن" الأولى، مؤكداً مضيهم في إنهاء تأثير تلك الخلايا ومواصلة البحث والتحري حتى التوصل إلى مخابئ السلاح وباقي عناصر الخلايا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم حركة المرأة الشابة تظاهرة للمطالبة بفكّ العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- صرّحت الكاتبة والباحثة الكردية في باشور كردستان سروشت حلبجة أن ادعاء تدهور وضع القائد أوجلان الصحي بين الفينة والأخرى هو لإثارة الخوف لدى الشعب، ودعت أبناء الشعب الكردي أن يكونوا يقظين تجاه اليساسة التي تتبعها تركيا ويوحدوا صفوفهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تعاني الليرة السورية من تخبّط في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية وخصوصًا الدولار، ومع كل انخفاض في سعر صرف الليرة ترتفع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، ولكن هذه الأسعار تبقى ثابتة حتى لو تحسن سعر الصرف. (مرفق بالصور).

العالم

- تستمر الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بإلقاء ثقلها على الأوضاع المعيشيّة، بعدما انهارت قيمة الليرة اللبنانيّة، وارتفعت أسعار السّلع الغذائيّة بصورة جنونيّة، لتعمّق جراح اللبنانييّن ومعاناتهم، التي ما زالت تنهش بهم منذ عام ونصف. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظّم مركز دجلة للثقافة والفن احتفالية بميلاد القائد، في مركز دجلة في ديرك، كما يزرع الأشجار في حديقة القائد، الساعة 15:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يختتم مهرجان الشهيد يكتا هركول فعالياته في يومه الأخير بمراسم اختتامية، الساعة ١٦:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت عضوة لجنة التحكيم في مهرجان يكتا هركول أن اللجنة ستختار النص الفائز وفقًا لمعايير فنية دقيقة على أن يكون المضمون واضحًا برسالة توعوية هادفة تجسد الواقع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعلّم صناعة المهد الهزاز التقليدي من والده منذ نعومة أظافره، وبتر سبابته في مزاولة مهنته، وعلى الرغم من ذلك تفنن وأبدع في صناعتها بأشكال وتصاميم وقياسات متنوعة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تفتتح لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس الرقة المدنيّ مدرسة تطلق عليها اسم "مدرسة4 نيسان"، في حي المشلب، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA