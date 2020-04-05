مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-4-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- طيلة شهر آذار، استمرت هجمات جيش الاحتلال التركي على ريفي تل تمر وزركان في إقليم الجزيرة، واستهدف خطوط تغذية المنطقة بالكهرباء والمياه، كما قطع ولأكثر من 5 مرات مياه الشرب عن أكثر من 500 ألف نسمة في ظل المخاوف من ظهور وتفشي كورونا بالمنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

- ناشد أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى الشهباء، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري وأخذ الحيطة والتدابير اللازمة في سجن جزيرة إيمرالي في ظل تفشي وباء كورونا، والقيام بمسؤولياتهم في حماية المعتقلين. (مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

- دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على تركيا للكف عن هجماتها على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

حوار

- قال المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة، هاني سليمان، إن تركيا تستخدم أذرع وأدوات مختلفة للتغلغل في المنطقة العربية، وأكد أنها شريكة في قتل المدنيين في سوريا، ولفت إلى أن المستقبل لن يكون لأردوغان.

- أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إياد المجالي أن الصراع والتناقض بين روسيا والسعودية تمثله إفرازات الأزمة الاقتصادية النفطية العالمية، خاصة ما فرضه الانتشار المريع لوباء كورونا, وأشار إلى أن تأزيم العلاقات الاقتصادية هدفه ترويض الدب الروسي وفق أجندة أميركا، سواء في محيطها الإقليمي، أو في إطار المشروع التوسعي لموسكو في الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط

- توقع مراقبون بأن هناك معركة قريبة ستدور في إدلب، والمؤشر عليها إرسال الأطراف وعلى رأسهم تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة, فيما تسعى إيران لفك تناحر الأحزاب الشيعية حول الحكومة العراقية, في وقت يواصل فيه كورونا عزل العالم.

العالم

- قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي المصري، وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية حقيقية ستصبح فيها القوى الاقتصادية للدول التي تمتلك منظومات تعليم وصحة وبحث علمي قوية، مشيراً إلى أن ما نشهده هو حرب شرسة مجهولة العدو.

المجتمع والحياة

- لم تمنعه الإعاقة من العيش كأي إنسان طبيعي بل زادته إصراراً وتحدياً ليكسر الحاجز الذي يفصله عن الحياة، ويؤسس أسرة تعتمد عليه في كل شيء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA