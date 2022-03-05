مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-3-2022

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ضغوطات عديدة وصلت إلى حدود انهيار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية، نتيجة نخر الفساد أساسات الدولة المتهالكة والمتشبثة بالقبضة الأمنية بدلاً من فتح باب الحوار وحل المشاكل بالطرق المثلى. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة عن رفضهم القاطع لصيغة "التسويات" الفردية التي تروج لها حكومة دمشق، وأكدوا أن أية تسوية لا تشارك فيها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لن ترى النجاح. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، تشهد مقاطعة قامشلو سلسة ن الفعاليات ومنها "ينظم اتحاد الشبيبة الثورية في سوريا معرضا فنيا واجتماعيا في مدينة ديرك وفي نفس السياق ينظم مجلس الشعب في بلدة مصطفاوية التابعة لكر كي لكي معرضا للأدوات التراثية وذلك في مركز المجلس، فيما ينظم أهالي ريف ناحية تربه سبية احتفالية عند سد قرية معشوقة. فيما يفتتح أهالي بلدة تل معروف بريف ديرك حديقة للأطفال، ينظم مدرسو مقاطعة قامشلو مباراة لكرة السلة في ملعب بلدة رميلان. فيما ينظم مؤتمر ستار محاضرة في ناحية جل آغا. وفي نفس السياق يجري اتحاد ستار في مدينة قامشلو جولات وزيارات لك من دار جرحى الحرب، ومجلس عوائل الشهداء، قوات الحماية الجوهرية، وحدات حماية المرأة"، واسايش المرأة. الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ضمن فعاليات عيد المرأة العالمي تقام في مقاطعة الحسكة سلسلة فعالات، منها: "ينظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع كافة المؤسسات المدنية بناحية زركان حملة لزيارات كافة المراكز العسكرية، كما ينظم المؤتمر محاضرة عن الذهنية الذكورية للرجال في تل تمر والهول، كما سيوزع مؤتمر ستار هدايا رمزية على أعضاء حواجز قوى الامن الداخلي في الهول. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار "معا نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا" تدعو لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة "مكتب المرأة في البلدية الجنوبية" لافتتاح معرض الخياطة والأعمال اليدوية ضمن فعاليات 8 اذار وذلك في بلدية الحسكة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

مع ارتفاع مستويات البطالة والفقر، تكابد النساء في قطاع غزة، مشقة الحياة، وقلة الفرص لإعالة عائلاتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

في إطار العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على روسيا منذ بدء تحركها العسكري في أوكرانيا، تلوح الدول الغربية بعقوبة مالية جديدة تنص على فصل روسيا عن نظام "سويفت" المصرفي العالمي، في حين يصفه البعض بالخيار "النووي"، لما يحمله من تداعيات جمة.

كردستان

استمراراً لعمليات الإبادة الجماعية ضد الكرد، ترى القوى العالمية والإقليمية حزب العمال الكردستاني عائقاً في طريق المخططات الغربية لإنهاء وجود الشعب الكردي، وإضفاء صفة الإرهاب على حزب العمال بات يشرعن جميع عمليات الإبادة بحق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA