مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-2-2022

-تحت شعار "الثقافة الديمقراطية تتطور بالمؤسسات الديمقراطية" تعقد حركة المجتمع الديمقراطي مؤتمرها الرابع وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

شدد مثقفون على ضرورة تحرير المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا وإنشاء محكمة دولية لمقاضاة المرتزقة بغية الوصول إلى حل نهائي لمعضلة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج، محمد بركل، أن هدف حكومة دمشق من إجراء "التسويات" هو إثبات أن سوريا أصبحت تحت سيطرتها بشكل كامل للرأي العام، مؤكداً أنها تعني الاستسلام وأن شعب شمال وشرق سوريا لن يستسلم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

عدّ الدكتور هاكان جونيش أنّ الأزمة الأوكرانيّة الروسيّة هي عبارةٌ عن دعايةٍ للحرب الباردة وذكر أنّ هناك حربٌ إقليميةٌ سوف تندلع في دونيتسك دونباس. (مرفق بالصور).

شددت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، على ضرورة توضيح التحالف الدولي مواقفه حيال دعم تركيا لمرتزقة داعش، وصمته أمام هجماتها على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

دعت عضوات في اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات، النساء والشبيبة إلى الصمود في مواجهة كافة الهجمات التي تطال شمال وشرق سوريا، وتطبيق مبادئ حرب الشعب الثورية؛ لما لها من أهمية في محاربة الاحتلال والاستعمار. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بينما تسعى إسرائيل إلى زيادة أعداد التصاريح الممنوحة إلى العمال الفلسطينيين من غزة، يرى مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق تعزيز ربط المصير المعيشي لسكان غزة بإسرائيل، لمنع أي توتر أمني، خصوصًا مع تدهور الحالة الاقتصادية في القطاع إثر استمرار الحصار، وعرقلة خطط إعمار القطاع المدمر بعد الحرب الأخيرة. (مرفق بالصور).

ANHA