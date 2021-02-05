مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تتصاعد ردود أفعال الصحفيين حيال مماطلة حكومة باشور كردستان في طلب فضائية روناهي تي. في لمزاولة عملها في باشور كردستان، داعين الحكومة إلى العدول عن مواقفها ومنح الموافقة لافتتاح مكتب للقناة.(مرفق بالصور والفيديو).

- أثار طرح المصرف المركزي السوري ورقة نقدية ذو الفئة الأكبر في تاريخ سوريا جدلًا واسعًا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فيما حذّر خبير اقتصادي من القرارات التي تتخذها ما تسمى بـ "حكومة الإنقاذ" والتي تتسبب في زيادة التضخم وانهيار اقتصاد البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة إدريس عيسو إنهم انضموا إلى حملة "الحرية لأوجلان"، وأضاف "سوف نتواصل مع لجنة حرية القائد عبدالله أوجلان، لنكون جزءاً من هذه اللجنة، وسوف نقوم بكل ما تتطلبه نشاطات اللجنة".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت عضوات مؤتمر ستار في ناحية الشدادي إن اغتيال الشهيدتين سعدة وهند دلالة على إفلاس مرتزقة داعش أمام أرادة المرأة الحرة، وشددن على أن هذه الجريمة ستزيدهن قوةً وإصرارًا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد الرئيس المشترك لمجلس إدلب الخضراء في الرقة، هيثم حاج عبدالله، أن تركيا وما يسمى بـ ’’الائتلاف السوري’’ يسرقون المساعدات الدولية الموجهة إلى الشعب السوري، ولفت إلى أن اختيار شمال وشرق سوريا وجهة لهم سببه العيش الحر. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح الرّئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو أنّ سياسة الحصار الّتي تمارسها حكومة دمشق هدفها كسر مقاومة أهالي عفرين المحتلة وإبعادهم عن قضيّتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أثبت مشروع الإدارة الذاتية نجاحه في حل المشاكل التي عانت منها سوريا، ودفعت السوريين إلى الانتفاض بثورتهم قبل عقد من الزمن، ولكن هذا المشروع يواجه الرفض من كلا الطرفين المتصارعين على السلطة لارتهانهم إلى قوى إقليمية ودولية، ويرى سياسي سوري أن هذا المشروع "يقوض الاستبداد وسياسة فرّق تسُد" التي تريدها القوى المتدخلة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تجسّد الفنانتان التشكيليتان، كوثر الخلف وزهرة البداوي، معاناة المرأة، عبر رسم لوحات تحاكي واقع النساء في المدن والمناطق المحتلة، وذلك عبر دعم قدّمه المركز الثقافي في مدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أوضح مزارعو ناحية تل تمر أن أراضيهم باتت محرّمة عليهم، لا يستطيعون زراعتها، لوقوعها على خطوط التّماس مع الاحتلال التركي الذي يستهدفهم عند أي نشاط لهم فيها، فيما أكد مزارع آخر أن الاحتلال سرق مشروعه الزراعي الذي يقدّر بأكثر من 80 مليون ليرة سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن الهيئة مستمرة بتقديم الدعم للنازحين والمُهجّرين، فيما بيّن أنهم سيكثفون من عملهم خلال العام الحالي، وسيعملون على افتتاح دار للأيتام لإيواء الأطفال المشردين وتوفير فرص عمل للعاطلين. (مرفق بالصور والفيديو).

- خصصت لجنة الصحة في هجين يومًا في كل أسبوع، لمعالجة المرضى من الأهالي كخطوة اسعافية إلى حين إعادة تأهيل مشفى هجين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA