مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات اجتماعه السنوي في قاعة مركز الشهيد خابور للثقافة والفن في ناحية صرين جنوب مدينة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو اجتماعها السنوي، في صالة عفرين في مدينة قامشلو، الساعة 09.00. (مرفق بالفيديو والصور). (مرفق بالصور والفيديو).

"إن قُتلت في صفوف مرتزقة روج لن استلم جثتك"، بهذه العبارة خاطب جمال ساريك ابنه الذي انخرط في صفوف مرتزقة روج. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نساء من المكون الشركسي والعربي في مدينة منبج أن "مقاومة وتضحيات مقاتلي الكريلا أفشلت هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال جنوب كردستان بعد أكثر من 7 أشهر"، وأكدن أن مقاومة الكريلا القوية الهادفة إلى تحرير الشعوب من العبودية والظلم أثّرت على جميع شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

يعاني أطفال عفرين المهجرون وأطفال الشهباء كل عام من موجة أمراض تتفاقم حدتها نتيجة السياسات التي تمارسها حكومة دمشق على المنطقة وتخاذل المنظمات الدولية في القيام بدورها الإنساني تجاه مئات الآلاف من المهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس مجلس عشائر الشدادي أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية حررتا الأراضي السورية من أكبر تنظيم إرهابي وحافظت على وحدة الأراضي السورية، معرباً عن رفضه لاتهامهما بالانفصال، وقال: "دمشق تحاول استخدام الحديد والنار، لكن فليعلموا أن الإدارة الذاتية ليست كـ درعا". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تعرضت دمشق لضغوط غربية جديدة بشأن الملف الكيماوي إلى جانب جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العقد الماضي، في حين أُعلنت خلال الأسبوع الماضي النتائج النهائية للانتخابات العراقية وتصدّر التيار الصدري النتائج.

السياسة

قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن هناك 5 أسباب تتطلب إنشاء تحالف عربي كردي قوي، من بينها مجابهة العدوان واعتداءات الجيران وحاجة العرب والكرد إلى ارتباطات وضمانات حقيقية تساعدهم في مواجهات الأزمات.

أشار السياسي برهان شيخ رؤوف إلى وجود تعاون وتنسيق مباشر بين داعش وحكومة حزب العدالة والتنمية التي يترأسها أردوغان، ونوّه إلى أن هدف داعش القضاء على أي كيان كردي، سواء كان في روج آفا أو باشور كردستان.

أشار المختص في الشؤون الكردية محمد بايراك إلى أن الدولة التركية ومرتزقتها تطبق الأن في عفرين خطة "إصلاحات الشرق". وأوضح أن هذا يعد في الوقت نفسه استمراراً لسياسات النهب والتعصب القومي العثماني.

المجتمع والحياة

لجنة الخدمات الفنية التابعة لمجلس الرقة المدني تعمل على إعادة إعمار ثلاثة جسور حيوية تربط أرياف الرقة بالمدينة, وبحسب مسؤولين عن المشاريع أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من العمل على هذه الجسور, وهناك عدة جسور موضوعة ضمن خطة عام 2022. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA