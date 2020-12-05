مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-شددت فهيمة حمو، عضوة المجلس الرئاسيّ في مجلس سوريا الديمقراطية، على أن تعزيز المنظومة الدفاعية هو الرادع الوحيد للهجمات التركية، منتقدة تنصّل روسيا من دورها كدولة ضامنة. (مرفق بالصور والفيديو).

-جددت حكومة دمشق حصارها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حيث تمنع دخول المواد الأساسية والمحروقات إلى الحيين. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعيش في مناطق شمال وشرق سوريا أكثر من مليون نازح ومهجر، لا يحصلون على المساعدات الإنسانية، بسبب الفيتو الروسي، وإغلاق معبر تل كوجر، وتعامل الأمم المتحدة مع حكومة دمشق، التي إما تصادر المساعدات وتبيعها في الأسواق، أو توزعها على أتباعها فقط. (مرفق بالصور والفيديو).

-على غرار العديد من أهالي عفرين، قرر الشاب (م ع) البقاء في منزله، لكنه لم يعلم أنه سيقضي الأعوام التالية من عمره تحت التعذيب في أقبية سجون الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت مديرية الآثار في إقليم عفرين إلى تعرّض موقع تل كتخ الأثري لعمليات نهب وتدمير شبه كامل، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، إضافة إلى تهريب عدد كبير من القطع الأثريّة إلى خارج البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-دعت أسر المعتقلين السياسيين، المضربين عن الطعام داخل المعتقلات التركية، شعب كردستان إلى مساندة أبنائهم ضد السياسات التعسفية التركية، وطالبت المنظمات الدولية بالضغط على تركيا للتراجع عن سياساتها القمعية بحق السجناء السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا مُهجّرو مقاطعة عفرين المحتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تغيير مسار سياساته المعادية للقضية الكردية وفك الارتباط مع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ساعد تفعيل لجان الجمعيات الزراعية في ريف دير الزور الشرقي، على النهوض بواقع الزراعة في المنطقة، بعد أن عانت تراجعًا في الإنتاج وصعوبات واجهها المزارعون. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA