مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجالس الشعب والمرأة في مدينة الرقة مظاهرة منددة بجرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته في شمال وشرق سوريا. الساعة 11:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-يجتمع اليوم وفد من المفوضية الأمريكية لحرية الأديان مع المجلس العسكري السرياني في مدينة تل تمر، الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-سيتم عرض تدريبات عملية لإنهاء دورات تدريبية لفوج الاطفاء في مدينة الحسكة، الساعة 11:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-شدّدت حكومة دمشق الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء التي تحوي عشرات الآلاف من مهجّري عفرين، في خطوة اعتبرها المهجّرون محاولة من حكومة دمشق لخلق شرخ بين إدارة الشهباء والشعب. مرفق (بالصور والفيديو).

-كثف الاحتلال التركي قصفه لقرى المدنيين في عددٍ من مناطق التماس بالقرب من بلدة العريمة خلال الأسبوع الماضي، في أسوءِ تصعيدٍ عسكري تشهده تلك المناطق منذ خريف العام الماضي. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الشدادي، أن مجريات الأحداث السياسية والعسكرية التي تجري في شمال وشرق سوريا من تسهيل للاعتداءات والهجمات، تثبت أن هناك اتفاقيات تحاك بين دولة الاحتلال التركي وروسيا لتحقيق مصالح مشتركة في الشمال السوري.

ملف

-منذ آب/أغسطس عام 2014 لم تتوقف الهجمات على شنكال، فبعد هجمات داعش بدأ القصف التركي، والآن وبعد أن نظم الإيزيديون أنفسهم، بدأت المخططات تحاك بين تركيا والعراق والحزب الديمقراطي الكردستاني مجدداً للقضاء على مكتسباتهم. مرفق (بالصور).

سياسة

-قالت عبير حصاف، العضوة الإدارية بالهيئة التنفيذية في المؤتمر الوطني الكردستاني- روج آفا، إن استقدام قوات الديمقراطي الكردستاني نحو مناطق الدفاع المشروع يدل على مخاطر جسيمة على مستقبل الشعب الكردي، ودعت جميع الأطراف إلى الحوار وتوحيد الصفوف وإنشاء خط حماية للدفاع عن سائر أجزاء كردستان. مرفق (بالصور والفيديو).

-أشار المحلل السياسي وليد جولي إلى أن الإدارة الذاتية في شنكال هي بمثابة ضمان لعدم تكرار الإبادة التي عاشها الشعب الإيزيدي، وعلى حكومة إقليم كردستان ألا تنجر وراء الخدع التي تلفقها تركيا، فهي المسؤولة عن حماية الشعب الإيزيدي في شنكال، وأن تركيا هي وباء على الشرق الأوسط وهي المحور الأساسي لجميع الأزمات. مرفق (بالصور والفيديو).

كردستان

عبّر أهالي عفرين عن رفضهم للسياسات العدائية التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي، ودعوا الحزب إلى التوقف عن مساندة جيش الاحتلال التركي. مرفق (بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أشار شبيبة الأحزاب السياسيّة في مدينة حلب بأنّ الدول الرأسمالية وعلى رأسها تركيا تخوض سياسة الحرب الخاصّة على الفئة الشابّة بهدف السيطرة عليهم فكريّاً وثقافياً كونهم العامود الفقري للمجتمع، مؤكّدين على ضرورة القيام بحملات توعية وخوض ثورة ذهنية واستقطاب الفئة الشابة لتوجيههم للمسار الصّحيح. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-باشرت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني استلام محصول الذرة من مزارعي الرقة، وذلك بعد إصدار الهيئة التنفيذية في الإدارة الذاتية لقرار استلام محصول الذرة بسعر 425 ليرة سورية وفق درجات ومعايير تم وضعها مسبقًا. مرفق (بالصور والفيديو).

-عمليات إصلاح شبكات الكهرباء التي تجريها مديرية الكهرباء في مقاطعة كوباني يقابلها هدر للتيار من قبل الأهالي، في حين تناشد الإدارة الأهالي الحفاظ على الكهرباء وتشدد على ضرورة استخدامها بشكل رشيد. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA