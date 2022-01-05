مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-1-2022

ـ لليوم الـ93 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تكشف هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عن مقررات اجتماعها السنوي، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا. الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس دير الزور المدني ببيان للرأي العام يستنكر من خلاله هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكاب مجزرة في كوباني وزركان مؤخراً. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة، مؤتمره الثاني، وذلك في قاعة سردم للثقافة والفن الواقعة بحي المشيرفة في المدينة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس المجتمع الإسلامي في الحسكة، وقفة احتجاجية، تنديداً باستهداف الاحتلال التركي ومرتزقته مسجد مركز ناحية زركان، وذلك في مركزهم الواقع بحي المشيرفة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينصب أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، خيمة اعتصام في مركز المدينة، بطليعة المرأة الشابة، تنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وستستمر لمدة 3 أيام متواصلة، ستشهد الخيمة على مدارها، فعاليات احتجاجية مختلفة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تصاعدت مع مباحثات آستانا 17، ومع استمرار الصمت الدولي والقوات الفاعلة في المنطقة، محذراً من أن صمتها ينذر باستمرار وقوع الجرائم، ويخلق البيئة المناسبة لعودة النشاط "الإرهابي" إلى المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّرت أسر الشهداء في مدينة كوباني عن إيمانها بقوة الكريلا في جبال كردستان وبأنهم سينتصرون في حربهم التي يخوضونها ضد جيش دولة الاحتلال التركي، وأكدت بأن فرار جيش دولة الاحتلال التركي من أمام الكريلا تعتبر هزيمة جديدة لهذا الجيش الغاشم. (مرفق بالصور والفيديو).

حذرت الرئيسة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا من كارثة إنسانية سيسببها إغلاق المعابر لأكثر من 5 مليون مواطن يعيشون في مناطق الإدارة الذاتية بينهم أكثر من مليون نازح ومهجر، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحييد المعابر عن السياسة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال الكاتب والباحث السوري أحمد الدرزي إن تصريحات جيمس جيفري لا تمثل شخصه، إنما تمثل الإدارة الأمريكية وتوجيهات السياسة الأمريكية في غرب آسيا بأكمله، مؤكداً، لا جدية للمجتمع الدولي في محاسبة تركيا على جرائمها. (مرفق بالصور).

شددت ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، على أهمية تبني حوار استراتيجي بين الكرد والعرب لما له من حضور فعلي ومحوري في معالجة القضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة، وأكدت أن التحالف بينهما هو "سبيل لتقليل حجم فجوة التناقضات التي طالما استخدمتها دول الخارج لتمرير أجنداتها ومشاريعها الاحتلالية".(مرفق بالصور).

قال الباحث والصحفي المختص في الشأن الليبي، عبد الهادي ربيع، إن تركيا تعرقل الانتخابات الليبية خوفاً من خسارة مرشحها الأمر الذي يعني خروجها من المشهد الليبي، ولفت أنها نقلت أسلحة من أفغانستان إلى ليبيا. (مرفق بالصور).

سياسة

انتقد الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد، سياسات حكومة دمشق التي ترفض الحوار مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولكنها لا ترى مانعاً في الحوار مع تركيا التي تحتل نحو 12 % من أراضي سوريا، مؤكداً ألا حل للأزمة السورية إلا بالحوار مع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الحقوقي والاستاد في جامعة روج آفا خالد عمر، إن استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا يجب أن يُنظر إليه على أنه "جريمة حرب" و "جريمة ضد الإنسانية".(مرفق بالصور).

أكد المحلل السياسي برهان شيخ رؤوف أن ما تقوم به تركيا في باشور من العمليات العسكرية والبرية واعتقال المواطنين ومحاصرة القرى هو خرق صارخ للاتفاقات الدولية ولسيادة العراق وباشور، وقال: "على الحكومة العراقية التصدي بحزم لهذه التصرفات العنجهية التركية بحق أبناء العراق وإقليم كردستان".(مرفق بالصور).

المرأة

مع الغزو الأميركي وحلفائها لأفغانستان، شهدت البلاد زخماً إعلامياً كبيراً جداً سواء الإعلام الإلكتروني أو المطبوع والتي كان يتم تمويل معظمها من قبل سفارات الدول الغربية أو الإقليمية سواء بشكل علني أو سراً، وحيث كانت النسبة العالية في أفغانستان تعاني من الأمية فقد جذب التلفزيون والراديو غالبية الشعب هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA