مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تعقد أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة كوباني ندوة حوارية حول الحرب الخاصة تستمر ليومين وتناقش ماهية الحرب الخاصة وأهدافها وأدواتها وكيفية الوقاية منها، فعاليات اليوم الأول تبدأ الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي إلى أن هدف الاحتلال التركي من جرف المواقع الأثرية ونهبها في المناطق المحتلة هو طمس للهوية والإرث الحضاري لشعوبها، وهي استكمال لما قام به مرتزقة داعش، مناشدة المنظمات التي تعنى بالتراث الإنساني بالتدخل لوقف هذه الممارسات. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي عفرين القاطنون في مناطق الشهباء إن مفهوم السلام أصبح وسيلة لتحقيق مصالح القوى العالمية، وناشدوا القوى العالمية بأداء مسؤولياتها من أجل إحلال السلام. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تعمَّد ماكرون توجيه رسائل مباشرة إلى الطبقة السياسية اللبنانية، وذلك خلال زيارته الأخيرة التي جاءت في الأساس للمشاركة في إطفاء الشمعة المئوية الأولى لـ"لبنان الكبير" الذي أعلن غورو تأسيسه على أنقاض الامبراطورية العثمانية التي انهارت عقب الحرب العالمية الأولى، والذي دشّنت ولادته مرحلةَ الانتداب الفرنسي وصولًا إلى استقلال 1943. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الكاتب ملفان رسول إن الدولة التركية ومنذ سنوات تشن هجمات على مناطق جنوب كردستان ولم يبدِ الحزب الديمقراطي أي موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات إلى الآن، وبيّن أن المصلحة الوطنية الكردستانية هي أسمى من الحسابات الحزبية، وهذه المواقف خجولة ومرفوضة بكل المقاييس. (مرفق بالصور والفيديو).

-ناشد رئيس مكتب العلاقات في حزب سوريا المستقبل بمقاطعة الحسكة صالح الزوبع أهالي شمال وشرق سوريا وخاصة العشائر العربية بتوخي الحذر من الفتن وعدم الانجرار نحو مخططاتهما. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-سوريا حسين واحدة من النساء اللواتي دافعن عن وطنهن في سري كانيه، ووقفن إلى جانب المقاتلين والمقاتلات في مقاومة الكرامة، دعت جميع الشعب الكردي إلى الالتفاف حول القضية الكردية لحماية مكتسبات ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت مكونات مقاطعة قامشلو أن العزلة المفروضة على القائد لا تستهدف إرادة وشخصية القائد فقط، إنما تستهدف إرادة كافة شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تعتبر مشكلة ضعف أو غياب التّطوّر الثّقافيّ والوعي لدى الفئة الشّابّة من أخطر التّحدّيات الّتي تواجه المجتمع، وذلك لما تشكّله الشّبيبة من عامل مهمّ في بناء المجتمع وتطوّيره. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أعضاء حركة الشبيبة الثورية في مدينة كوباني بأن "سقوط حفتانين يعني سقوط أجزاء كردستان الأربعة، ولذلك يتوجب على الكرد الاتحاد ودعم هذه المقاومة بشتى السبل".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA