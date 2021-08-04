مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4 -8-2021

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، رياض الهفل، أن مرتزقة داعش المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية يشكلون خطرًا كبيرًا وخاصة في الفترة الأخيرة تزامنًا مع تكرار هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وطالب باتخاذ قرارات تطبّق على أرض الواقع بخصوص ملف داعش وأسرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة إبراهيم المحمد ان الاعتراف بالإدارة الذاتية هو حق مشروع لجميع مكونات شمال وشرق سوريا، وعلى المجتمعات الدولية والقوى السياسية دعم مفهوم الإدارة الذاتية كونها تعتبر مشروعا للحل السياسي للأزمة في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

العلاقات الكردية - العربية، ذات جذور تاريخية، ومع إعلان الإدارة الذاتية وتأسيس قوات سوريا الديمقراطية تحولت هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية، وقاتلت في خندق واحد ضد كل الهجمات التي واجهتها سواء من الداخل أو الخارج. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني أمينة مصطفى إلى أن نبش مزار الشهداء جريمة يجب محاسبة تركيا عليها، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان نقل رفات الشهداء، وقالت إن الهجمات والجرائم التركية تهدف لإبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

"وحدات حماية الشعب وقوات الكريلا، منعوا تعرض المجتمع الإيزيدي لمجازر أكبر، وتمكنوا من تخليص مئات الآلاف من الإيزيديين من الموت"، في ذكرى الفرمان 73، يسرد قيادي في YPG ومسؤول المركز الإعلامي لها، كيف تمكنوا من إيصال الإيزيديين الناجين لبر الأمان وحرروا شنكال من مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

اعتبرت الرئيسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، غزال رشو، أن تنظيم الإيزيديين هو الرد الأنسب على كافة المجازر التي تعرضوا لها، وقالت: الإدارة الذاتية تضمن حق أهالي شنكال وهي حق شرعي لهم بموجب الدستور العراقي وقواتها قوات شرعية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح السياسي الكردي خطيب دجلة أن مخطط الإخضاع الذي اتخذته تركيا عام 2014 هو تجديد لقانون إصلاحات الشرق المتخذ عام 1925، وقال " ليس فقط الكرد، على جميع القوى الثرية وشعوب تركيا تعزيز دفاعها الذاتي في وجه هذا المخطط. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يحيي لبنان، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي قتل فيه أكثر من مئتي شخص، وألحق دماراً هائلاً بالعاصمة اللبنانية، وسط تساؤلات عن الإعمار ومحاسبة المتورطين.

انتقد الحقوقي، فاضل موسى، الصمت الدولي إزاء استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيميائية في هجومه على قوات الكريلا بباشور كردستان، مشدداً على أنه من الضرورة بمكان تبنّي مجلس الأمن مسؤولية قراره المتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية ومعاقبة مستخدميها.

المرأة

-ينظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي جلسة حوارية في مدينة الرقة حول المشاكل التي تواجه الفئة الشابة مع كيفية إيجاد الحلول لها . (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA