مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-7- 2021

قال عدد من الحقوقيين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في إقليم عفرين، إن تصريحات الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي في سوريا، حول الانتهاكات والجرائم التي تحصل في عفرين غير واقعية، وهي دليل على مشاركتهم في تلك الجرائم. (مرفق بالفيديو والصور).

شدد فنانون في روج آفا على ضرورة تأدية دور مناهض للاحتلال التركي ومحاولات افتعال اقتتال داخلي بين القوى الكرية، وأكدوا استعدادهم للتحول إلى دروع للحيلولة دون حدوث اقتتال داخلي. (مرفق بالفيديو والصور).

يسعى طلاب معهد العلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا إلى تعزيز أواصر التواصل مع جامعة بريمن الألمانية من خلال تنظيم سلسلة محاضرات تمحورت بشكل خاص حول ثورة روج آفا. (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدة من قوات الكريلا كلستان جيا، التي استشهدت أثناء تصديها لهجمات الاحتلال التركي على منطقة زاب في جنوب كردستان، وذلك في الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قالت مصادر أن واشنطن حولت ملف سوريا من الأمن القومي إلى وزارة الخارجية الأمر الذي يعني أن سوريا ستكون على قائمة أولويات الولايات المتحدة، فيما ركزت قمة بغداد على مواجهة التدخلات الخارجية، في حين قال مراقبون أن تدشين مصر لقاعدة على الحدود مع ليبيا هو أحد خياراتها المحدودة لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا.

السياسة

أوضح رياض درار وجود تواصل مستمر مع الدول الأوربية والدولة المعنية بالشأن السوري وقال: "هناك احترام شديد لما يجري في المنطقة، وهناك دول تتواصل باستمرار معنا وتؤكد دعمها لجهودنا؛ وبالتأكيد إن كان هناك حل سياسي لسوريا سنكون مشاركين فيه ولا يمكن استثناؤنا". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري حسين عثمان بأنه " تجري في الفترة الراهنة نقاشات حول موضوع "المعابر الإنسانية" في سوريا, في ظل تلاعب الأجندات الخارجية والإقليمية بها واستغلالها لمصالح سياسية على حساب شعوب المنطقة، وقال: "المعابر الإنسانية يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية".(مرفق بالفيديو والصور).

كردستان

اعتبر رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، استمرار تركيا بشن الهجمات على قضاء شنكال محاولة لإفراغه من أهله ومحاولة لإبادة المجتمع الإيزيدي، وقال: العراق تعتبر شنكال أرض عراقية، إذاً لماذا صمت حيال ما تتعرض له من هجمات احتلالية؟

المرأة

يدلي وقف المرأة الحرة في سوريا بياناً إلى الرأي العام بصدد قتل فتاة قاصر في مدينة الحسكة من قبل ذوها، وذلك امام مقر الوقف في مدينة قامشلو، الساعة الـ10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

يُنظم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة فعالية منددة بمقتل الفتاة القاصر (ع س). في دوار غويران بالمدينة، الساعة 17.00 عصراً. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

اشتكى مزارعون في ريف الرقة من وجود ظاهر تملح التربة، وغمر أراضيهم بالمياه نتيجة انسداد قنوات تصريف المياه الجوفية، ومن جهته أعاد مسؤول في قسم الصيانة المشكلة لطبيعة التربة وقلة الآليات المتوفرة لديهم مطالباً المعنيين بتقديم المساعدة لهم لحل هذه المشكلة. (مرفق بالفيديو والصور).

الثقافة والفن

تستعد حركة الهلال الذهبي الثقافية لإقامة أسبوع الثقافة والفن في منطقة ديرك، وتقديم فقرات فنية وعروض للدبكة الشعبية والأغاني التراثية، بالإضافة إلى عرض للأدوات التراثية والمأكولات الشعبية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA