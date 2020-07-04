مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين شف رش قامشلو، وهوزان بيانيش، في خيمة العزاء المنصوبة في المدينة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-كثفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من إجراءاتها للتخفيف من تبعات قانون قيصر، عبر تطوير المشاريع الصغيرة، والبدء بفتح المؤسسات الاستهلاكية لبيع المواد بسعر التكلفة، بهدف خلق نوع من التوازن في الأسواق والحد من الاحتكار، وزيادة مستحقات الأفران. (مرفق بالصور والفيديو).

-روى عبد الهلال الجلّود من ريف الرّقّة الشّرقيّ قصّة أبنائه والخيارات الثلاثة التي رفضوها وتسبّبت بعودتهم إلى قريتهم دون أوراق ثبوتية أو نقود بعد أن جرّدهم منها الدّرك التّركيّ. (مرفق بالصور والفيديو).

-تختلف الحياة في مقاطعة عفرين من ناحية لأخرى بحسب كل فصيلة للمرتزقة الاحتلال التركي، ووفقًا للمصادر من داخل المدينة فإن المرتزقة يستولون على المنزل ويفرضون ضرائب شهرية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضحت أمينة عمر أن السبب الرئيس لفرض قانون قيصر على الحكومة السورية هو عدم تقبل الحكومة السورية أي عملية سياسية، وقالت بالحوار السوري – السوري تتحقق طموحات الشعب السوري من أجل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مثقفو ناحية الدرباسية، أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة كانت بموافقة روسية، وهدفها احتلال الشمال السوري بالكامل وإعادة إحياء مرتزقة داعش, ولفتوا أن الجرائم التي ترتكبها تركيا هي "جرائم حرب دولية وخرق لميثاق الأمم المتحدة"(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-وثّقت لجنة البحث والإحصاء التابعة لمؤتمر ستار جرائم المحتل التركي ومرتزقتها التي ارتكبتها بحق النساء في مناطق شمال وشرق سوريا عامة، وعفرين خاصة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الناشطة السياسية نالين محمد أنهن أثبتن وجودهن في ثورة روج آفا لذلك كلما كانت المرأة قوية ومنظمة يزداد الاستهداف عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مجلس عدالة المرأة أن الدولة التركية دائمًا تستهدف المرأة المناضلة التي تُناضل من أجل حريتها، والآن تستهدف المرأة في شمال وشرق سوريا لأنها طليعية في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعاني بعض الأحياء في ناحية عامودا من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المغذى من المولدات الكهربائية التابعة لشركة روناك، نتيجة تعطلها، ومن ناحيته أوضح المسؤول في شركة روناك عدم قدرتهم على تغطية مصاريف الصيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA