مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-6-2021

- أكد الإداري في أكاديمية الشهيد إسماعيل بمدينة منبج، محمود بكرو، أن أزمات الشرق الأوسط في تصاعد نتيجة صراع وهيمنة الأنظمة والقوى الرأسمالية، وأن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان هو الحل لهذه الأزمات. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع بداية ثورة روج آفا، بدأت شعوب المنطقة بالعمل معًا على بناء أنظمتها المجتمعية والاقتصادية والأهم أنظمتها السياسية، وناحية تل تمر التابعة لمدينة الحسكة هي إحدى أهم المناطق التي شوهدت فيها هذه التطورات. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال باحثون عرب عن اعترافات زعيم المافيا في تركيا سدات بكر "هذه الاعترافات تدل على انتهاء العلاقة التي تربط بين الدولة العميقة في تركيا، وأردوغان".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بيّنت إداريات من المكوّن العربيّ في مدينتي الطّبقة ودير الزور بأنّ هجمات تركيا على مناطق الدّفاع المشروع الهدف منها إعادة أمجاد الإمبراطوريّة العثمانية في المنطقة، وتنفيذ الميثاق الملّي في الشّرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت أمهات مقاتلي وشهداء قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) إنه "يكفي حرق أراضي كردستان، يكفينا تشتتًا، حان وقت الوحدة"، وطالبن الكرد في أنحاء العالم بالالتفاف حول قوات الكريلا ومساندتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحدثت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، ميليتان جيا، عن المستجدات الأخيرة وتحركات المرتزقة والاحتلال التركي على جبهات كري سبي وعين عيسى، وأشارت إلى استمرار استقدام الاحتلال التعزيزات إلى القواعد على الرغم من الهدوء الحذر الذي يسود المنطقة من أسابيع عدة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تخرق دولة الاحتلال التركي القوانين والمعاهدات الدولية عبر سرقتها حصة السوريين والعراقيين من نهر الفرات، مستغلة الصمت الدولي الذي يتيح لها المجال لارتكاب المزيد من الخروقات والجرائم بحق المنطقة وشعبها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد رياض درار أن كافة مناطق شمال وشرق سوريا مستهدفة وعلى راسهم منبج، وقال: "يجب أن ندرك أن منبج مستهدفة من عدّة جهات، وعلى رأسها تركيا، وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك تحركات مريبة للنظام وخلاياه ضمن المدينة، وتتحرك لإثارة الفتن والقيام بأعمال تخريبية في منبج وبعض المناطق الأخرى كالرقة ودير الزور".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تعتبر مدينة إدلب من أكثر المناطق ذات المشهد المعقد غير المتجانس في العالم، إثر عوامل عديدة، أهمها تداخل القوى الاستعمارية مصحوبة بالأيديولوجيا المتطرفة السائدة، والصراعات التي لم تنته منذ بداية الأزمة السورية. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- يعزز الفيديو الغنائي (وره إنسان Were Însan) الذي صدر قبل فترة وجيزة، الإنسانية ويحمل رسالة بأن الإنسان مجرد من العنف والطائفية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكّدت مكوّنات الحسكة أنّ قطع تركيا للمياه بمثابة حرب أخرى يشنّها الاحتلال على شعوب المنطقة وعلى المشروع الديمقراطي خاصّةً بهدف إفشاله والقضاء عليه، مطالبة المنظّمات الدولية والأمم المتحددة بالتدخّل السريع لإنقاذ شعوب المنطقة من الجريمة التي ترتكبها تركيّا بحقّهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA