مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تنديداً واستنكاراً لجريمة مقتل الشاب الكردي في أنقرة على يد الفاشيين الأتراك، تدلي لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بمدينة حلب ببيان الساعة 10:30. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تكشف بلدية الشعب في مدينة قامشلو عن مشاريعها للعام 2020، عبر بيان للرأي العام يُدلى في بلدية الشعب الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد ممثل عشيرة الجوالة أن أفكار القائد عبدالله أوجلان النيرة أيقظت الشعوب من سباتها العميق، ونوه إلى إن شعوب المنطقة المظلومة التي تطالب بالحرية ورفع الاضطهاد عنها لا زالت بحاجة إلى أفكاره، وطالب منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة CPT لعب دورها والتدخل لفك العزلة الظالمة التي فرضت على القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعمل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على محاربة أهالي عفرين والشهباء في مصدر معيشتهم من خلال إضرام النيران في المحاصيل الزراعية، فيما ساهمت لجان متابعة الحرائق بالتعاون مع الأهالي في الحد من أضرار الحرائق. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب ذوو المختطفة لدى مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المواطنة آرين دلي حسن، بالكشف عن مصير ابنتهم، والضغط على تركيا من قبل المجتمع الدولي للإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات في سجون الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-الصحافة الكردية التي زرعت بذورها الأولى في القرن التاسع عشر، خطت حتى الآن خطوات تاريخية عظيمة. ورغم المساعي الحثيثة في العديد من المجالات إلا أن اللغة الكردية لم تتجاوز مرحلة الترجمة. ومما لا شك فيه أن السبب الرئيسي لذلك هو الاحتلال المفروض على كردستان وانعدام التعليم باللغة الكردية الأم. (مرفق بالصور).

سياسة

-أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، أنّ فكر القائد ورفع العزلة حلّ لجميع أزمات وشعوب الشرق الأوسط، وهدف تركيّا من استمرار العزلة هو استمرار الأزمة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تونس ماجد البرهومي، أنّ علاقة حركة النهضة بأردوغان هي علاقة تابع ومتبوع تسيء كثيراً إلى صورة تونس وسمعتها وهيبتها بين الأمم. (مرفق بالصور).

المرأة

ـتُدلي نساء ناحية تل حميس بيان إلى الرأي العام تنددن من خلاله انتهاكات الاحتلال التركي بحق أبناء مدينة عفرين المحتلة وبشكل خاص النساء، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي نساء مقاطعة الشهباء ببيان إلى الرأي العام بصدد انتهاكات مرتزقة الاحتلال التركي بحق نساء عفرين، وذلك في قرية كفرنايا بمقاطعة الشهباء في الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت ناشطات في حركات ومجالس نسائية في أوربا بأنّ الذهنية والسياسة المعادية لإرادة المرأة موجودة في جميع الدول إلّا أنّ ذهنية الحكومة التركية ومرتزقتها تعدّت الجميع، وأكدن أنهن سينظّمن فعاليات للمطالبة بحماية حقوق النساء في المناطق المحتلة بسوريا وتركيا وباكور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصفت نساء ناحية الشدادي، ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين بـ "جريمة ضد الإنسانية"، وتعبر عن كرههم الدفين لشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-شكّل اتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة 30 ورشة للعمّال، وزّعها على مراكز صوامع الحبوب. فيما أصدرت هيئة الاقتصاد بالتنسيق مع لجنة الكادحين في مناطق شمال وشرق سوريا لائحة بأجور العمّال في الأعمال الموسمية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنجزت غرفة الصناعيين وبلدية الشعب في كركي لكي 50 % من مشروع المدينة الصناعية، فيما يعزو المسؤولون تأخر إنجاز المشروع إلى تلكؤ المشتركين في دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشقق الطرق المعبدة في مقاطعة كوباني خلال العام المنصرم دفع بإدارة شركة الفرات لإنتاج الإسفلت إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحسين المواد الإسفلتية والحصوية "الأرضية" لتفادي الوقوع في مشكلة التشقق مرة ثانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA