مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-5-2021

- تعمل هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة على إعادة تأهيل المدارس لتؤدي دورها التعليمي في حي طي، ومن ضمنها مدرسة فاضل عبد العزيز حسن التي حوّلها مرتزقة الدفاع الوطني إلى مقر عسكري.(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حيّت أسر مقاتلي الكريلا المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، مؤكدة دعمها ووقوفها إلى جانبها، ومستنكرة تواطؤ حكومتي هولير وبغداد مع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يحيي مؤتمر ستار بالحسكة الذكرى السنوية الـثانية للشهيدة مالدة كوسا العضوة السابقة بالجنيالوجية في الحسكة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، عذاب العبود، أن الذهنية التي تتمسك بها حكومة دمشق دفعت بسوريا إلى الحرب، مؤكدة أن الحوار بين كافة المكونات والقوى السياسية بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية وتطبيق مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الأمثل للأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد صالح كدو أن تركيا تسعى إلى احتلال كامل جنوب كردستان (باشور) وتدمير القرى الكردية وتهجير سكانها بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، واصفًا الهجوم الأخير على مناطق الدفاع المشروع بالمدّ الداعشي الجديد. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- إن مشكلات المياه لا يمكن فصلها عن الأحداث السياسية الجارية في المنطقة، فالأوضاع الحالية سيئة ويمكن أن تسوء أكثر في المستقبل إذا لم تتخذ الأحداث السياسية مجرى إيجابيًّا سريعًا. وفي تقرير نشرته المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم أوضح خبراء المياه فيه أن منطقة مصب نهري دجلة والفرات ستكون أول منطقة في العالم تجف منها المياه. (مرفق بالصور).

- من المتعارف عليه أن يكون لديك موقفٌ عندما يتعرض كيان صديق إلى عملية اعتداء، وهذا من أسس العلاقات الدولية وكذلك علاقة المنظمات ببعضها البعض. (مرفق بالصور).

ملفّ

- مرت أربعة أعوام على إبرام اتفاقية "خفض التصعيد" في سوريا بين ثلاثي الصفقات (روسيا، تركيا، إيران) والتي كانت بداية لسلسلة اتفاقات مماثلة لم تحمل من اسمها شيئًا، بل كانت عبارة عن آلية لتقاسم النفوذ في الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمر خيمة إعلان النفير العام للشبيبة الثورية في يومها الثالث بناحية كركي لكي، والتي أعلنت الشبيبة من خلالها دعمها لقوات الدفاع الشعبيّ في وجه الفاشية التركية، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- استهجن مواطنون في الرقة ممارسات دولة الاحتلال التركية بحبس مياه نهر الفرات، وطالبوا بضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على تركيا لإطلاق مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA