مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

وصلها مقطع فيديو مصّور لمنزلها في مدينة سري كانيه المحتلة تظهر فيه آثار التخريب والنهب التي تعرض لها المنزل، وليتصل بها بعد فترة مستوطنون سكنوا منزلها ممن جلبتهم تركيا إلى المدينة، وهم يستهزؤون بها ويستفزونها. (مرفق بالصور والفيديو).

اتخذت لجنة الزراعة في ناحية الشدادي عدة إجراءات لحماية المحاصيل الزراعية أو أي طارئ قد يحصل خلال موسم الحصاد. (مرفق بالصور والفيديو).

يسعى القائمون على تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح لناحية عين عيسى وريفها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، رغم الصعوبات المتعلقة بعملية استلامه وتخزينه، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الحالية، واحتلال تركيا لمعظم مراكز استلام المحاصيل الزراعية خلال عدوانها الأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

يحل يوم 4 من أيار يوم المرور العالمي على عناصر مديرية مرور منبج في ظل ظروف استثنائية اذ أنهم لا يتوقفون عن عملهم المضني في تنظيم السير وأداء عملهم على مدار الـ 24 ساعة للحفاظ على سلامة المرور العامة، وزاد من ضغط عملهم جملة الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

يشكو المُهجّرون في مخيم واشوكاني من انتشار العقارب والأفاعي بين الخيم، رغم رشها بالمبيدات مرتين، وإدارة المخيم تؤكد أن المشكلة ستُحل في بداية أيار بعد تسوية القاطع بالحجارة المكسرة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

صباح كل يوم تبدأ رحلة النازحة في إعداد الخبز في تنورها الطيني الذي بنته أمام منزلها، ولم تتوقع أن مهنة صنع خبز الصاج ستكون سبباً في إنقاذها يوماً، وتسد بها حاجة أسرتها، اليوم. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يدلي مجلس المرأة السورية ببيان للرأي العام، في حديقة القراءة، الساعة الـ 11.00، حول وضع المرأة خلال حالة حظر التجوال في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو). (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال محمد عبدالله أن الهجمات التي تستهدف جنوب كردستان، هي جزء مؤامرة تستهدف الشرق الأوسط، وقال إن اتفاقيات الحزب الديمقراطي مع الدولة التركي في الوقت الذي يطالب فيه الشعب الكردي بالوحدة الوطنية، هي تحريض على الاقتتال الداخلي. (مرفق بالصور).

دعا عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطيّ بدران حمو كافّة الأحزاب السياسية والقوى الكردية لتوحيد صفوفهم، وعدم الانجرار نحو اقتتال الأخوة قائلاً: "لتكن أفواه أسلحتنا متّجهة لأعدائنا الذين يسعون لإبادة ثقافتنا ولغتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

نظراً لغلاء أسعار الخضروات، بادر العديد من مزارعي منطقة ديرك في هذا الموسم بزيادة مساحات الأراضي الزراعية لزراعة الخضروات والاعتماد على مبدأ ترسيخ الإنتاج المحلي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA