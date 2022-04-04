مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-4-2022

-يحتفل أهالي مدينة قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية الجهادية، مصطفى أمين، أن تركيا ساهمت في استمرار وبقاء داعش، وحولت المناطق المحتلة إلى ملاذ آمن لمتزعمي المرتزقة، لافتاً إلى أن تأسيس داعش كانت عملية مدروسة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

باركت نساء مقاطعة عفرين ميلاد القائد عبد الله أوجلان على عموم نساء العالم، وأكدن أنه بفكر وفلسفة القائد تمكنت المرأة من تحرير نفسها من الذهنية الذكورية، كما دعون إلى رفع وتصعيد وتيرة النضال لتحرير القائد جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

عدت نساء شركسيات وكرديات وعربيات من مدينة منبج، يوم الرابع من نيسان، ميلاد القائد عبد الله أوجلان، يوم ميلاد ثورة المرأة وحريتها. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في يوم 4 نيسان من كل عام يقوم الشعب الكردي وأصدقاؤه في كردستان وفي العديد من الدول بزراعة الأشجار بمناسبة ذكرى ميلاد القائد أوجلان. إن زرع جذوع الأشجار يعني استمرار الحياة, تقوية نضال الحرية ورفع مستوى الحياة الحرة. تتم مباركة هذا اليوم في كل أنحاء كردستان باحتفالاتٍ مختلفة. (مرفق بالصور).

حوار

أوضحت القيادية في وحدات حماية المرأة (YPJ)، أفيستا روج، أن نضال الوحدات لا يقتصر على حماية المرأة عسكرياً فقط، بل هي قوة تستند إلى الحماية الجوهرية، وتحارب جميع أشكال العنف والهجمات التي تطال المرأة، مؤكدة وقوف الوحدات في وجه جميع التعديات ضد المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

علق كل من عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، خليل عثمان، وعضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، على قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستعدادات لشن هجوم ضد حزب العمال الكردستاني، بالتحالف مع الدولة التركية المحتلة، قائليْن إن هذا الهجوم " سيكون انتحاراً" بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA