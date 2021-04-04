مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-4-2021

- تشهد جميع مناطق شمال وشرق سوريا احتفالات بمناسبة عيد ميلاد القائد عبد الله أوجلان المصادف الرابع من نيسان، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الصحفي ياسر إلياس "رأى مصطفى الكاظمي وكذلك الرأي العام العالمي إرادة الإيزيديين الذين أعلنوا المقاومة في وجه كل من يحاول المساس بإرادتهم"، وأوضح أن موقف الإيزيديين كان جوابًا لحكومة مصطفى الكاظمي المشلولة، لذلك تراجع خطوة إلى الوراء. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح المحامي محمود المحمود، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها القائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد كانت محاولة من الدولة التركية للتحايل على الشعب وثنيه عن مطالبه بحرية القائد الجسدية ورفع العزلة المشددة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- وقفت وحدات حماية المرأة في وجه أعتى التنظيمات والمجموعات المرتزقة وحاربتها، ما جعل صدى صوتها يصل إلى العالمية، وقالت مقاتلات من الوحدات: "وحداتنا تأسست لتحرر المرأة". (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت القيادية في وحدات حماية المرأة المشاركة في حملة الإنسانية والأمن، أن الحملة لن تنهي فكر داعش المتطرف المتفشي في المخيم، وأنّ مهمة مكافحة داعش وخلاياها داخل المخيم وخارجه ليست مهمة أبناء شمال وشرق سوريا بمفردهم، داعية العالم لتحمل مسؤولياته، وحل ملف داعش وأسراه. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- بعد عام 1970 يسير القائد عبد الله أوجلان بالنضال خطوات أخرى إلى الأمام ويشرع في وضع الأسس لأداة ثورية توج بتأسيس حزب العمال الكردستاني عام1978 بعيداً عن القوموية ، وعقب ذلك ينتقل القائد بالحزب إلى فترة الكفاح المسلح مع قفزة15 آب عام 1984 ،وتليها مرحلة إمرالي التي تشكل مرحلة وضع الركائز الأساسية لمشروع الأمة الديمقراطية و التخلص تماماً من فكرة الدولة القومية إحدى أبشع أدوات النظام الرأسمالي العالمي. (مرفق بالصور).

- اعتاد المواطنون في مناطق سيطرة حكومة دمشق على رؤية الطوابير الطويلة أمام الأفران ومحطات الوقود، ولكن هذه الطوابير امتدت إلى الشوارع مع انتظار السكان لوسيلة نقل تقلهم إلى مكان عملهم، فالعاصمة دمشق التي كانت تعج بالحركة، باتت شوارعها شبه خالية مع تفاقم أزمة المحروقات. (مرفق بالصور).

العالم

- اشترط الاتحاد الأوروبي تغيّر سلوك حكومة دمشق الداخلي والخارجي قبل رفع العقوبات عنها، فيما لا تزال هناك شكوك حول خروج المرتزقة من ليبيا في ظل وجود عدد صغير من المراقبين. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- يستمر مهرجان يكتا هركول الخامس بعروض مسرحياته لليوم الثامن على التوالي في مدينة قامشلو، الساعة 10:00، ( مرفق بالصور والفيديو).

- انتقدت المخرجة المسرحية، ساريا كولان، انكفاء المسرح في شمال وشرق سوريا على ذاته، واعتبرت خروج المسرح من قوقعته الضيّقة شرطًا أساسيًا، للوصول إلى ممثلين مسرحيين محترفين ونصوص قوية. (مرفق بالصور).

ANHA