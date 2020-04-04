مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيل لجنة المعتقلين المخطوفين، الساعة الـ 11.00. في حديقة القراءة بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-استمرت هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق عين عيسى وكري سبي في شمال وشرق سوريا خلال شهر آذار دون توقف، وبحسب الإحصائيات غير الرسمية، فقد شن الاحتلال 18 هجوماً على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر المواطن محمد سعيد يوسف، ميلاد القائد عبد الله أوجلان بمثابة يوم ولادة الحرية والكرامة وخلاص الشعوب المضطهدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الآن على تأمين أجهزة تنفس الاصطناعية كتدابير احترازية لمواجهة كورونا، وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة أنهم يملكون 27 منفس هوائي، ويسعون الآن لتأمين أجهزة أخرى ليصل العدد إلى 100، ونوه إلى عدم تقديم منظمة الصحة العالمية أية مساعدات لهم حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يحيي الملايين من المضطهدين والديمقراطيين حول العالم ميلاد القائد عبد الله أوجلان كل عام، لأنهم يعتبرون ميلاد أوجلان ميلاداً لهم. (مرفق بالصور).

-تشكلت وحدات حماية المرأة في ظروف استثنائية ليس للدفاع عن الشعب فقط، بل من أجل حماية المرأة وضمان حقوقها، واستطاعت أن تصبح هوية المرأة المناضلة، والقوة العسكرية التي ترى فيها نساء العالم حريتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-اعتبرت عدد من النساء اللواتي التقين بالقائد أوجلان أن ميلاد القائد أوجلان هو ميلاد لجميع النساء، وله معانٍ مقدسة، ويعدّ بمثابة حياة جديدة للمرأة، وتمنين الحرية للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA