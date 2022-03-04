مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-3-2022

بهدف تطوير المنظومة الطبية، في ظل الحصار الراهن، تم تحويل النقطة الطبية الوحيدة إلى مشفى في حي الشيخ مقصود، يقدم الرعاية الصحية بأسعار رمزية على الرغم من افتقاره للإمكانات. (مرفق بالصور والفيديو).

ترى شرائح مجتمعية في شمال وشرق سوريا في ما تسمى "التسويات والمصالحات" محاولة من حكومة دمشق للعودة بالبلاد إلى ما قبل عام 2011، وأكدوا أن الأزمة السورية لن تُحل إلا بصياغة دستور يكفل حقوق جميع المكونات في ظل نظام حكم لا مركزي . (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظم هيئة الرياضة والشباب بالتنسيق مع اتحاد المرأة الحرة مباراة لكرة القدم في ناحية كركي لكي، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، تبدأ المباراة في ملعب فدنك الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي، وفي إطار الفعاليات والنشاطات المنظمة احتفاء به، في مقاطعة الحسكة، وضمن نواحيها "الدرباسية، الهول، تل تمر، الشدادي" بالإضافة إلى مدينة ديرك، محاضرات للرجال تتمحور حول محاربة الذهنية الذكورية، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

لم يكن يوم الثامن من آذار (اليوم العالمي للمرأة) معروفاً في سياقه الحقيقي في سوريا كيوم للمطالبة بحرية المرأة، بل كان يتزامن كل عام مع يوم صعود حزب البعث إلى السلطة في سوريا، الذي منع جميع أشكال الاحتفال به، ولكن مع دخول القائد عبد الله أوجلان إلى سوريا وروج آفا 1979، غيّر هذا النمط، لتبدأ المرأة مرحلة مهمة في مسيرة نضالها. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال الناشط السياسي والمحامي من السويداء عادل الهادي، إن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي لم يعد يطاق في مناطق حكومة دمشق، مشيراً إلى أن التظاهرات تتجه إلى الاستمرار في السويداء على الرغم من تهديدات السلطات لها، وأكد أن أفضل الحلول المطروحة الآن هي الانتقال إلى لا مركزية موسعة وإدارة محلية ذاتية. (مرفق بالصور).

كردستان

أكد أعضاء مؤسسات مدنية في ريف دير الزور الشرقي أن حزب العمال الكردستاني هو الوحيد الذي يمتلك مشروعاً حقيقياً لحل كافة قضايا الشرق الأوسط، مطالبين بإزالة اسمه من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أوضح الرئيس المشترك للجنة الزراعة والري في مجلس دير الزور المدني، أنس الحساني، أن اللجنة قامت بتوزيع أكثر من1500طن من السماد على المزارعين، وقدمت المحروقات لأصحاب الآبار الارتوازية في الرية الأولى والثانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA