مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-3-2021

- يخرج أهالي كوباني في مسيرة بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار صحفيون في شمال وشرق سوريا إلى أن هدف تركيا من إدخال صحفيين مقربين منها إلى عفرين يهدف إلى التغطية على جرائمها وتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أرجع خبير اقتصادي سبب تدهور الاقتصاد في سوريا إلى تحكم نخبة فاسدة بمقدرات البلاد، وتوقع مزيداً من التدهور، مشيداً بجهود الإدارة الذاتية لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد مثقّفو وحقوقيّو إقليم عفرين أنّ افتتاح مركز ثقافي باللغة التركية في مدينة عفرين هو محاولة لفرض الثقافة العثمانية في المنطقة ومحو الوجود الكردي فيها، مناشدين المنظّمات الحقوقية والإنسانية الدولية أن تقوم بواجبها الأخلاقيّ والإنساني لوقف هذه الانتهاكات ووضع حدّ لها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستمر مرتزقة داعش بإزهاق الأرواح في دير الزور، عبر الاغتيالات التي ينفذونها فوق الأرض، وبالألغام التي يزرعونها تحت الأرض، في حصاد لأرواح المدنيين في الباغوز. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- شدد مُهجّرو عفرين على أن استقبال مرتزقة ما يسمى بـ "الائتلاف" في باشور كردستان لا يخدم سوى أجندات ومصالح الاحتلال التركي، داعين أهالي باشور كردستان إلى الوقوف في وجه سياسة الديمقراطي الكردستاني المعادية للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تبادر النساء في بلدية الشعب بالرقة بزراعة الأشجار بمناسبة اقتراب الثامن من آذار، بالإضافة إلى حفل للمعلّمات في مدرسة البحتري،(مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ندوة حوارية بالرقة، تحت شعار بمقاومة باراين وآرين بدأنا وبسياسة هفرين وزهرة قاومنا وبإرادة سعدة وهند سننتصر. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل بالدرباسية فعالية زراعة الأشجار، في قرية جينوار ، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مكتب المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا بمنبج، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, الساعة 01:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ضمن فعاليات مؤتمر ستار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تخرج نساء ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير لإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء، الساعة 04:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مكتب المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية السورية بمناسبة يوم المرأة العالمي، احتفالية، في مقرّ الحزب بمدينة قامشلو، الساعة 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوة أكاديمية الجينولوجي، شرفين نودم "إن ثورة روج آفا عززت الآمال بشكل كبير من أجل حل قضايا الشرق الأوسط والعالم"، وأضافت "إن مفتاح حرية جميع النساء مخفي في هذه الثورة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- انتقد برلماني كتالوني بشدة السياسات الأوروبية تجاه الكرد والتزامها الصمت حيال المجازر التركية بحقهم، وأشاد في الوقت ذاته بالتقدم الذي حققته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظّم اتّحاد الكتاب الكرد في سوريا فعالية لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشر لرحيل الكاتب رزو أوسي، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- حذرت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية والمختصة بشؤون البيئة، هيفين شيخو، من تفاقم الأزمة المعيشية وحدوث كوارث بيئية في المنطقة مناطق شمال وشرق سوريا، إذا واصلت تركيا تخفيض منسوب مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

- وعد مجلس الرقة المدني بإصلاح قناة الري "C 5 B" التي تروي قرابة الـ 35 بالمئة من أراضي بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى، خلال فترة لا تتجاوز الـ 10 أيام. (مرفق بالصور والفيديو).

- تطلق لجنة البيئة في بلدية الشّعب في ناحية تل حميس حملة نظافة بمناسبة 8 آذار، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدى القصف الوحشي للاحتلال التركي ومرتزقته؛ على مدار 3 أشهر وبشكلٍ شبه يومي على ناحية عين عيسى، إلى تدمير أغلب القرى على الطريق الدولي الـ M4. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA